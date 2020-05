Nederlanders gebruiken steeds vaker telefoon in verkeer

Steeds meer Nederlanders gebruiken hun telefoon terwijl ze zich in het verkeer begeven. Dat staat in een nieuw rapport van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

Even dat ene nummer zoeken, de navigatie instellen of een appje beantwoorden. Bijna 69 procent van de Nederlanders gaf aan vorig jaar wel eens aan de telefoon te hebben gezeten in het verkeer. In 2017 lag dat percentage iets lager.

Voetgangers, automobilisten en fietsers

Ruim 66 procent daarvan doet dat tijdens stilstand, bijna 57 procent gebruikt de telefoon tijdens het rijden of lopen. Voetgangers gebruiken hun telefoon het vaakst in het verkeer, namelijk 84,4 procent. Daarna volgen automobilisten met 65,6 procent en fietsers met 55,7 procent.

Volwassen fietsers en voetgangers gebruiken hun telefoon het meest om berichten te lezen (37,9 om 69 procent). Automobilisten blijken het vaakst handsfree te bellen (46,2 procent). Over het algemeen werd vorig jaar de telefoon steeds vaker gebruikt om de navigatie in te stellen, muziek te luisteren en spelletjes te spelen. Vooral bestuurders in de leeftijdsgroep 25 tot en met 34 jaar schuwen niet om hun telefoon te gebruiken achter het stuur, bijna 75 procent doet dat.

Noodgevallen en gewoonte

Bijna 44 procent van de bestuurders stelt weleens de navigatie in terwijl ze al onderweg zijn. Een jaar eerder was dat nog 32 procent. Ook het percentage automobilisten dat wel eens een muzieknummer opzoekt is gestegen van 12 procent naar ruim 21 procent. 8,2 procent van de bestuurders speelt zelfs wel eens games achter het stuur en dat was maar 3 procent.

Verder geven volwassenen vaak aan vooral bereikbaar te willen zijn bij noodgevallen. Jongeren gebruiken hun telefoon juist uit gewoonte.

Onlangs bracht rapper Snelle nog een nummer uit tegen appen op de fiets. Ruim driekwart van de jongeren tussen de 15 en 17 jaar geeft aan hun telefoon wel eens te gebruiken tijdens het fietsen. Dat blijkt uit een onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid in opdracht van Interpolis.

