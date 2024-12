Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel reizigers weigeren toeslag IC Direct te betalen, maar conducteurs zijn ‘begripvol’

Reis je wel eens met een IC Direct-trein en sla je het betalen van de verplichte toeslag op het traject over? Je bent niet de enige die het bedrag van 2,90 niet wil betalen op de hogesnelheidslijn tussen Schiphol en Rotterdam. Conducteurs lijken het wel te begrijpen.

Dat blijkt uit een steekproef onder conducteurs door FNV Spoor, op verzoek van het AD. De frequente treinuitval en vertragingen op de lijn zijn daar een oorzaak van.

Toeslag bij IC Direct

„Het klopt dat veel reizigers de toeslag niet betalen”, vertellen IC Direct-conducteurs. Vakbond FNV Spoor deed op verzoek van het AD een steekproef onder conducteurs. „Ongeveer één op de vijftien tot twintig reizigers betaalt geen toeslag”, zegt FNV Spoor-bestuurder Henri Janssen. Deels zijn dat studenten en toeristen die niet op de hoogte zijn. „Maar we zien ook mensen die principieel weigeren vanwege de uitval en vertragingen. Ze maken dat ook kenbaar.”

Met de IC Direct zou je in 20 minuten op de luchthaven moeten zijn, maar reizigers hekelen de problemen op het traject. Want door bijvoorbeeld snelheidsbeperkingen op enkele viaducten en bruggen op het traject zijn de treinen al lange tijd genoodzaakt om langzamer te rijden, naar 120 of 80 kilometer per uur in plaats van 300 kilometer per uur.

🚅 Zoveel toeslag betaal je op de hogesnelheidslijn van NS De toeslag, die al sinds 2013 bestaat, komt in de spits uit op het bedrag van 2,90 en in de tijden daarbuiten op 1,74. In 2025 stijgt de toeslag overigens naar 3 euro en volgen er meer prijsstijgingen bij de treinvervoerder.

Conducteurs NS

Conducteurs zijn begripvol richting reizigers. „Velen willen geen boete uitschrijven”, zegt Janssen. „Alleen als iemand helemaal geen kaartje heeft, doen ze dat.” De boete bedraagt bovendien slechts 10 euro. „Dat kleine bedrag kost veel tijd. Dan kunnen conducteurs niet meer de hele trein controleren.”

NS erkent tegen het AD dat de betalingsmoraal lager is, maar weigert de toeslag af te schaffen. Mede omdat NS zelf ook voor het gebruik van de hogesnelheidslijn moet betalen. Met de toeslag verdient het bedrijf dat terug. Daarom krijgt NS bijval van FNV Spoor, volgens het AD. „Zolang ProRail en het ministerie NS extra laten betalen voor het gebruik van de hogesnelheidslijn, kun je niet verwachten dat ze de toeslag voor reizigers schrappen.”

