Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Minder treinen tussen Amsterdam-Rotterdam door snelheidsbeperking

Op het traject Amsterdam-Rotterdam rijden er vanaf donderdag minder treinen. Dit komt doordat er op meerdere punten een snelheidsbeperking is opgelegd omdat het daar niet veilig genoeg is om met hoge snelheid te rijden, zoals op enkele viaducten en bruggen.

Door deze maatregel lopen treinen, intercity’s en internationale treinen veel vertraging op en is het niet mogelijk de volledige dienstregeling te kunnen blijven rijden, aldus ProRail. Daarom vallen verschillende treinen op het traject uit, aldus de spoorbeheerder. De internationale treinen blijven wel rijden, maar doen langer over de reis.

Er wordt onderzocht of er maatregelen genomen kunnen worden om de snelheid weer te kunnen verhogen. Maar het is niet duidelijk hoelang de situatie duurt.

Kunstwerken

Op een punt op het traject werd er al langzamer gereden. Als gevolg van constructiefouten in een viaduct is „beginnende scheurvorming” ontstaan. Nu blijkt dit ook te gelden voor meerdere van negen zogenoemde kunstwerken op het traject, zoals viaducten en bruggen. Zij blijken een vergelijkbaar ontwerp te hebben.

Normaal gesproken kan op de spoorlijn 300 kilometer per uur worden gereden, maar dat is nu op meerdere punten verlaagd naar in één geval 80 kilometer per uur en bij de andere kunstwerken 120 kilometer per uur.

ANP

Reacties