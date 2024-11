Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit jaar al zeven doden door risicovol gedrag op spoorwegovergangen: ‘Wacht je niet, dan kan het je leven kosten’

‘Nog even snel de trein halen, ik sta al veel te lang te wachten, mijn les begint zo’. Zo begint de nieuwe bewustwordingscampagne van ProRail om Nederlanders bewuster te maken van de gevaren van roekeloos oversteken bij spoorwegovergangen in Nederland. Eén op de drie aanrijdingen op spoorwegovergangen wordt namelijk veroorzaakt door risicovol rijgedrag.

Dit jaar zijn er op overwegen al zeven doden gevallen door het negeren van het rode licht of door zigzaggend de spoorbomen voorbij te gaan. Daarnaast worden in Nederland jaarlijks gemiddeld 160 incidenten en bijna-aanrijdingen gemeld.

Spoorwegovergangen

Nog even snel voor de trein langs schieten, want haast, of het is koud, of je staat al te lang te wachten en ‘je redt het toch wel’. Er zijn meerdere redenen die mensen hebben om het rode licht te negeren, maar volgens ProRail zijn geen van deze redenen een goede reden als het gaat om veiligheid.

De harde realiteit volgens de spoorwegbeheerder is dat er meer dodelijke slachtoffers vallen als gevolg van risicogedrag van de overweggebruikers dan gewonden. Dat betekent dat dit soort gedrag in de meeste gevallen een dodelijk gevolg heeft.

Met de campagne wil ProRail duidelijk maken dat welke reden je ook hebt, geen reden goed genoeg is om rode lichten van spoorwegovergangen te negeren. ProRail richt zich hierbij vooral op het langzame verkeer in de leeftijd van 18 tot en met 55 jaar. Het gaat om voetgangers, fietsers en bestuurders van brommers en scooters.



‘Wachten’

ProRail probeert het aantal ongelukken op allerlei manieren te verkleinen. Zo voert de spoorwegbeheerder het NABO-programma (een Niet Actief Beveiligde Overweg) uit. Binnen dit programma worden een aantal van deze overwegen beveiligd of opgeheven. En begin dit jaar is ProRail ook gestart met flitscamera’s om bestuurders boetes op te leggen als zij door het rode licht bij een overweg rijden.

Maar de spoorwegbeheerder kan maar zoveel doen. „Het moet bij iedereen tussen de oren gaan zitten dat als er rode lichten knipperen bij spoorwegovergangen, er maar één ding kan: wachten! Wacht je niet, dan kan het je leven kosten.”

