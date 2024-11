Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Weg met ‘fossiele reclames’? Den Haag krijgt primeur, maar reisbranche is boos

Vanaf 1 januari mag het niet meer in Den Haag: reclames in bushokjes voor vliegvakanties, cruisereizen, grijze stroomcontracten of auto’s met een fossiele of hybride motor. De gemeente wil hiermee de klimaatcrisis bedwingen, maar branchevereniging ANVR is het er niet mee eens en stapt naar de rechter.

De reisorganisaties noemen het besluit van de gemeente een „ernstige inperking” van de vrijheid van meningsuiting.

De gemeente Den Haag ziet het echter anders. Die stad is hiermee de eerste stad ter wereld die dit soort reclames verbiedt en daar is de gemeente trots op.

Evenals de campagnegroep Reclame Fossielvrij. Zij noemt het besluit van de gemeente Den Haag „heel dapper”. „Reclame normaliseert. Eerst was er schroom om restrictief beleid te voeren. Maar het reclameverbod ‘denormaliseerde’ tabak. Op dat effect hopen we nu ook”, vertelt zij tegen de NOS.

Een punt waar verantwoordelijk wethouder Robert Barker ook naar verwijst: „Rook- en gokreclames verbieden kan ook.”

De directeur van ANVR Frank Radstake snapt de vergelijking met tabak, maar hij is het er niet helemaal mee eens: „Reizen is niet alleen maar slecht. We hadden graag met Den Haag overlegd over hoe we samen kunnen strijden voor een duurzamere wereld.”

Eens of oneens: wethouder Barker wil ervoor gaan. Maar is het plan om zogeheten fossiele reclames te verbieden echt haalbaar? De oppositiepartijen Hart voor Den Haag en de VVD twijfelen over de juridische houdbaarheid, maar daar maakt de wethouder zich geen zorgen om. Hij claimt meerdere onderzoeken te hebben gedaan, die laten zien dat zijn plan mogelijk is.



Goed nieuws! De Haagse raad stemde zojuist in met het weren van fossiele reclames in nieuwe contracten voor buitenreclame. Met ook een wereldprimeur: door het aangenomen initiatiefvoorstel van @PvdDDenHaag worden fossiele reclames in de openbare ruimte geheel verboden. 💚☘️ — Robert Barker (@RNBarker) September 12, 2024

De Bond van Adverteerders twijfelt voornamelijk aan de nut van het plan. Vooral omdat het op dit moment maar gaat om een van de 342 Nederlandse gemeenten die dit soort reclames verbiedt.

Reisbrancheorganisatie ANVR denkt zelfs dat het „Haagse reclameverbod zó weinig invloed heeft op het klimaat” dat het geen stand houdt bij de rechter. ANVR spant daarom zelfverzekerd een kort geding aan. „Ook bedrijven en merken hebben vrijheid van meningsuiting.”

Naast de discussie over vrijheid van meningsuiting, zou een reclameverbod averechts werken, zo benadrukt Radstake. Als het plan doorgaat in Den Haag, kunnen bedrijven ook geen ‘schone’ producten meer aanbieden, zoals bijvoorbeeld hybride auto’s.

