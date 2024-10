Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bezuinigingen op ov in grote steden moeten niet doorgaan, vindt bijna volledige oppositie

Bijna de volledige oppositie in de Tweede Kamer vindt dat het kabinet het plan om flink te bezuinigen op het openbaar vervoer in grote steden, niet moet doorzetten. Het plan is om 110 miljoen euro te bezuinigen op het ov rond Rotterdam, Amsterdam en Den Haag.

GroenLinks-PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop diende een motie in om de bezuinigingen tegen te houden. ChristenUnie, SP, D66, SGP, Volt, Denk, CDA en de Partij voor de Dieren gingen mee in de motie van De Hoop.

Bezuiniging van 110 miljoen euro op openbaar vervoer in grote steden

„Deze forse bezuiniging zal leiden tot het verhogen van de tarieven en het afschalen van het OV in de grootstedelijke vervoersregio’s”, vinden de fracties. Ze verwachten dat met name kwetsbare groepen zoals scholieren, studenten en ouderen er last van zullen hebben. Als suggestie om 110 miljoen te vinden, noemt de motie „het belasten van verre vluchten”.

Vooralsnog lijkt de coalitie vast te houden aan de bezuiniging. „We doen als coalitie heel veel voor de mensen in het openbaar vervoer, ook voor het regionale ov”, zei Hidde Heutink (PVV) eerder deze week. Olger van Dijk (NSC): „De bomen groeien financieel helaas niet meer tot in de hemel.”

Afgenomen bereikbaarheid van ov

Onlangs bleek al dat het ov in veel delen van het land een stuk minder bereikbaar is, wat leidt tot kansenongelijkheid. Dat is gebleken uit een publicatie van Planbureau Leefbaar Nederland.

„Wat ons opvalt, is dat het ov er niet alleen in landelijk gebied op achteruit gaat, maar ook in de Vinex-wijken”, licht hoofdonderzoeker Jeroen Bastiaansen de onderzoeksresultaten toe. „Overal zie je dat het ov is verschraald. Met name het lokale busvervoer is sterk afgenomen.” Deze trend speelt al langere tijd, maar tijdens de coronapandemie heeft het echt een vlucht genomen. Met de voorgenomen bezuinigingen wordt de bereikbaarheid er in ieder geval niet beter op.

Reacties