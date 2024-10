Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Senioren-rockkoor (70+) op weg naar de Zwarte Cross: ‘Die tent spelen we wel plat, hoor’

Soms klinken ze ‘krakend vals’, maar dat maakt geen bal uit. Seniorenkoor My Generation brult er met vooral 70-plussers heerlijk op los. Zoals afgelopen zomer op de Zwarte Cross, het grootste popfestival van Nederland. Alle reden natuurlijk om daar een documentaire van te maken.

Niet alleen vanwege die zo populaire Zwarte Cross trouwens. My Generation (55 minuten, vanavond op NPO 2) gaat ook en vooral over senioren (geen bejaarden!, we houden het wel netjes) die niet achter de geraniums willen zitten. Nee hoor, zij zingen. En dan geen senioren- dan wel kindermeuk als Daar Bij Die Molen of ‘K Heb M’n Wagen Volgeladen. Wie My Generation live aan het werk ziet, hoort ‘gewoon’ The Who, Bob Marley en The Rolling Stones.

Metro bekeek de docu alvast voor tv-rubriek Blik op de Buis. Wil je even een uurtje blij worden in tijden van Wilders, Halsema, een asielnoodwet, oorlogen en een orkaan: kijk dan lekker My Generation. Of, een andere tip: De Augurkenkoning, waarvan vanavond het derde seizoen op RTL 5 begint.

My Generation is leuk, maar neemt ook vooroordelen weg

Seniorenkoor My Generation komt uit Hoofddorp en bestaat sinds 2017. Weg van die geraniums en genieten van het leven, dat is het doel. Een hechte groep van 32 mannen en vrouwen uit verschillende culturen rockt er nu onder leiding van dirigent Boris Kothuis op los. Even last van lijf en leden? Dan vinden ze houvast bij elkaar.

Documentairemaakster Anne-Marieke Graafmans vond My Generation zo’n mooi gegeven, dat zij besloot het seniorenkoor een jaar lang te volgen. Over haar docu zegt ze: „Ik wil vooroordelen over ouderen wegnemen en laten zien dat plezier maken en leren op elke leeftijd mogelijk is.” Dat is prachtig natuurlijk, in een tijd waarin het aantal 70-plussers in Nederland gestaag blijft groeien. Een sociaal vangnet als zo’n koor is vaak hartstikke welkom.

‘My Generation maakt me gelukkig’

Eén van de koordames vertelt aan de keukentafel over wat My Generation voor haar betekent: „Het voelde alsof ik in een warm bad terechtkwam. Mijn man was overleden, daar heb ik veel verdriet van gehad. Nu verzet ik mijn zinnen, ik ben zo happy in het koor.” Ze staart met betraande ogen naar de foto van haar overleden man: „Het maakt me gelukkig. Hè Jan?”

Dat hun songteksten klinken als ‘Its Ol Toe Bjoetiefol’ (oud nummer van The Small Faces), het maakt allemaal niet uit. Al helemaal niet als dirigent Boris zijn My Generation vertelt dat zij de openingsact op festival Zwarte Cross 2024 in Lichtenvoorde zullen zijn. In ‘de grote tent’, met een optreden van een half uur („elke minuut langer worden we van de bühne geveegd”). De senioren moeten wat giechelend lachen, maar zijn met een plastic glaasje prosecco in de gerimpelde handen enthousiast. De dirigent: „Na de Zwarte Cross veroveren we België en Frankrijk, vervolgens Spanje en dan zakken we langzaam af naar Italië.” En: „Die tent op de Zwarte Cross spelen we wel plat, hoor.”

Rocken en plaspauze

Het is uiteindelijk een hele onderneming, zo’n busreis van Hoofddorp naar de Achterhoek. En dan klopt het aantal mensen in de bus ook nog eens niet met het aantal op de lijst. „Gaan we rocken!?”, roept de busreisleider voordat hij een plaspauze aankondigt.

En dan zie je ze aan het werk op de Zwarte Cross, inclusief grote vlammen op de rand van het podium. Helaas is het optreden te vroeg gepland om een groot publiek te trekken, maar de lol is er bij de leden van My Generation niet minder om. Zeker niet als er uiteindelijk ‘We want more‘ wordt gescandeerd. Heerlijk toch? Daar word je nou blij van. Misschien gaat het wat ver om het Noord Nederlands Orkest op Lowlands in de Alphatent door My Generation te vervangen. Maar: succes verzekerd.

Aantal blikken uit 5: 3,5

My Generation kun je vanavond (donderdag 10 oktober) om 22.20 uur zien bij de EO op NPO 2. Terugkijken kan via NPO Start.

