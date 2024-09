Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Reizigers opgelet: dit moet je weten over de ov-staking van 10 en 11 september

Voor wie dagelijks met het openbaar vervoer rijdt, is het morgen en vooral woensdag oppassen geblazen. Er komt namelijk een grootschalige OV-staking aan. Dit is wat je daarover moet weten.

Inzet van de acties in het openbaar vervoer is het structureel en ruimer maken van de huidige Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU). Die geeft mensen die langdurig zwaar werk doen de kans om eerder met pensioen te gaan en een overbrugging te krijgen tot hun AOW-leeftijd. Maar de regeling loopt volgend jaar af.

De vakbonden eisen van de werkgevers en het kabinet dat de regeling blijft bestaan en bovendien wordt verruimd. Zij stelden het kabinet op 1 mei een ultimatum, maar daar werd niet op ingegaan.

De acties zijn volgens FNV en CNV het startschot voor een reeks stakingen. „Dit is geen vrijblijvende oproep, maar een laatste waarschuwing”, zei FNV-bestuurder Marijn van der Gaag. „Als het kabinet niet snel met een structurele oplossing komt, zullen de acties alleen maar intensiveren.”

🚋 Werkgeversorganisaties en reizigersvereniging betreuren ov-staking Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland lieten eerder weten dat zij vinden dat de energie naar het vinden van een oplossing moet gaan, in plaats van stakingen. „Het is jammer dat reizigers en bedrijven de dupe worden van iets waar oplossingen voor te vinden zijn”, zei een woordvoerder. Ook Rover-directeur Freek Bos is geen voorstander. „Daar gaan reizigers last van hebben. We vragen de bonden: doe het op een andere manier, ontlast de reizigers. Staken moet een ultiem middel zijn, je kunt ook andere acties bedenken.”

Dit houdt de ov-staking in

10 september: staking van stadsvervoerders

Stadsvervoerders GVB (Amsterdam), HTM (Den Haag) en RET (Rotterdam) houden morgen een korte werkonderbreking. Tussen 04.00 en 08.00 uur rijden geen bussen, trams en metro’s.

11 september: staking van NS en streekvervoer

Vrijwel in het hele land rijden woensdag geen bussen, treinen en trams tussen 04.00 en 08.00 uur. Medewerkers van de NS en het streekvervoer, waaronder Arriva, Transdev, Keolis, EBS en Qbuzz, leggen hun week neer. Alleen GVB, HTM en RET rijden dan nog, omdat zij dus een dag eerder staken.

„Op dit moment is nog niet duidelijk welke gevolgen de staking heeft voor onze reizigers en de dienstregeling. De verwachting is dat reizigers in ieder geval hinder ondervinden van deze staking”, schrijft de NS. Het spoorwegbedrijf adviseert reizigers de website en de reisplanner in de gaten te houden.

Wat als je niet op je werk kunt komen door de staking?

Door de staking kunnen veel forenzen mogelijk niet op hun werk komen. Heb je dan eigenlijk rechten? Metro legde eerder uit dat dit de verantwoordelijkheid van de werknemer blijft.

„Als thuiswerken geen optie is en er geen manier is om op het werk te komen, moet de werknemer de situatie bespreken met de werkgever om een oplossing te vinden. Zoals bijvoorbeeld een vakantiedag opnemen of de gemiste uren op een ander moment inhalen”, zei Pascal Besselink van DAS Rechtsbijstand.

Reacties