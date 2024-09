Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Zelfdodingscapsule’ voor het eerst gebruikt in Zwitserland, meerdere mensen aangehouden

Een capsule waarin je met behulp van stikstofgas euthanasie kunt plegen is in Zwitserland voor het eerst door iemand gebruikt. Het is de eerste keer ooit dat iemand met behulp deze methode uit het leven is gestapt, maar over de legaliteit van de Sarco, zoals het apparaat heet, bestaat discussie. Volgens de Zwitserse politie zijn meerdere personen, die mogelijk betrokken zijn bij de euthanasie, aangehouden.

Een 64-jarige vrouw uit de Verenigde Staten had de primeur. De vrouw zou ernstig ziek zijn geweest en had al twee jaar een sterfwens, zo meldt De Volkskrant. Ze was speciaal naar Zwitserland afgereisd om gebruik te kunnen maken van de 3D-geprinte capsule.

Vrouw zette eigen dood in gang

Een psychiater had volgens de krant vastgesteld dat ze wilsbekwaam was, waarna de vrouw gisteren zelf haar dood in gang zette door op een knop te drukken. Door de stikstof die vrijkwam, raakte de vrouw door zuurstofgebrek bewusteloos. Later overleed ze. Dit alles gebeurde op een afgelegen plek in een bos, vlakbij de stad Schaffhausen.

The Last Resort, de organisatie die het sterfproces van de vrouw begeleidde, stelde na haar dood de politie op de hoogte. Die bevestigt dat de zelfdodingscapsule inderdaad is gebruikt in een boshut in de plaats Merishausen.

Discussie over legaliteit van zelfdodingscapsule

Over de vraag of de zelfdodingscapsule wel legaal is, bestaat in Zwiterland discussie. De overheid sprak zich er lange tijd niet over uit, maar gisteren stelde de minister van Binnenlandse Zaken plotseling dat de Sarco niet zou voldoen aan de regels, zo meldt de Zwitserse krant NZZ.

Meerdere mensen die mogelijk betrokken zijn bij de euthanasie van de vrouw zijn inmiddels aangehouden. Om hoeveel mensen het gaat meldt de politie niet. Wel is duidelijk dat onder hen zich een fotograaf van De Volkskrant bevindt, die foto’s wilde maken van de zelfdodingscapsule. Ook de directeur van The Last Resort is aangehouden.

Niet jonger van 50 jaar

De organisatie wil de zelfdodingscapsule in de toekomst bij meer mensen met een sterfwens inzetten. De methode zou een ‘snelle, vredige en betrouwbare dood’ mogelijk maken. Voorwaarde voor het gebruik ervan is dat mensen niet jonger dan 50 jaar mogen zijn.

Zwitserland is een van de weinige landen ter wereld waar iemand, onder bepaalde voorwaarden, hulp kan krijgen bij zelfdoding. Veel mensen reizen daarom naar het land om gebruik te maken van de relatief soepele regels. In Nederland is hulp bij zelfdoding in de meeste gevallen strafbaar.

