Grote storing komt bij Defensienetwerk vandaan

De grote storing waardoor veel diensten met grote problemen kampen is het gevolg van een storing op het Defensienetwerk. Dat bevestigt een woordvoerder van het departement aan het ANP. De systemen die gebruikmaken van dit netwerk liggen plat.

Hulpdiensten, Eindhoven Airport, gemeenten en andere organisaties kampen met problemen als gevolg van de storing. Het Nationaal Cyber Security Centrum sprak eerder op de ochtend van een „storing in een datacenter”. Niet alle diensten ondervinden hinder: het gaat dus alleen om organisaties die gebruikmaken van het Defensienetwerk. Het ministerie van Defensie werkt hard aan een oplossing, laat een woordvoerder weten.

De storing raakt ook het communicatiesysteem waarmee agenten met elkaar praten. Volgens minister David van Weel (Justitie) kunnen agenten wel op een andere manier met elkaar communiceren. Het meldkamersysteem en 112 werken wel gewoon naar behoren, aldus de bewindsman. Daarnaast ligt het vliegverkeer plat op Eindhoven, waar ook een militaire vliegbasis zit. Sommige loketten van de overheid zijn slecht te bereiken.

Cyberaanval

Minister van Defensie Ruben Brekelmans kan „op dit moment nog geen mededelingen” doen over de vraag of het over een storing gaat of mogelijk een aanval. „Dat is precies wat we aan het uitzoeken zijn.” Naar verluidt wordt niet uitgegaan van een cyberaanval.

„De marechaussee functioneert op dit moment gewoon”, verzekert Brekelmans.

