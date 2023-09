Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Trein, metro en tram volgend jaar duurder? Niet als het aan de Tweede Kamer ligt

Een grote meerderheid van de Tweede Kamer wil voorkomen dat het openbaar vervoer volgend jaar duurder wordt. Vooral het openbaar regionaal- en stadsvervoer zou volgens de recente berichten flink de dupe worden van de inflatie en volgend jaar 11 procent duurder worden. Dat mag niet gebeuren, stelt de Tweede Kamer.

Vorige maand klonk zelfs een nog radicaler geluid. Verschillende partijen startten in augustus een burgerinitiatief voor gratis ov. „Openbaar vervoer zou gratis moeten zijn, omdat geld nooit een reden zou moeten zijn om niet met de trein te kunnen.”

Oproep provincies om openbaar vervoer minder duur te maken

Het openbaar vervoer helemaal gratis maken, zo ver gaat de Kamer niet, maar de prijsstijgingen tegengaan is wel van groot belang, zo klinkt het. Hiermee beantwoordt de Kamer aan de oproep van provincies. De regionale bestuurders vrezen dat Nederlanders het ov worden uitgejaagd.

Om dat te voorkomen moet 420 miljoen euro worden uitgetrokken, vindt ChristenUnie-leider Mirjam Bikker. Haar voorstel krijgt brede steun, vanuit alle hoeken van het parlement. In ieder geval steunen GroenLinks-PvdA, CDA, D66, Volt, SGP, SP, VVD, BBB en PVV de motie, want zij hebben de motie van Bikker mede ondertekend.

Regionaal openbaar vervoer

Het leeuwendeel van de 420 miljoen moet naar het regionaal openbaar vervoer gaan, vinden de partijen. 300 miljoen moet in het streek- en stadsvervoer gestoken worden. Dat geld is niet alleen bedoeld om de voorspelde prijsstijgingen te tackelen, maar ook de beschikbaarheid van bijvoorbeeld streekbussen „structureel te verbeteren”, vindt Bikker.

„Als we willen bouwen aan zorgzame gemeenschappen, dan vraagt dat om een betere verbinding”, zegt Bikker. „Wij investeren in betaalbare bereikbaarheid door ons hele land. Want als je het ziekenhuis, de school of de winkel niet kunt bereiken of betalen, dan verkruimelt de gemeenschap.”

Ook treinkaartjes NS mogen niet duurder worden

De andere 120 miljoen wil de Kamermeerderheid in de NS steken, om te voorkomen dat treinkaartjes ook bij deze vervoerder volgend jaar duurder worden.

Het extra geld is „hard nodig” voor een bereikbaar en betaalbaar ov en om verdere verschraling te voorkomen, vindt fractievoorzitter Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA. „Want ook als een bus niet vol zit, is het van grote waarde dat hij blijft rijden.”

De directeur van reizigersvereniging Rover, Freek Bos, noemt het „volkomen terecht” dat de Tweede Kamer honderden miljoenen wil uittrekken om duurdere trein- en buskaartjes volgend jaar te voorkomen. „Het is ook iets waar wij de Kamer eerder op gewezen hebben. Door de prijzen niet te verhogen, zorg je dat lage inkomens hun koopkracht behouden. Zij maken nu eenmaal meer gebruik van het openbaar vervoer dan van de auto.”

Vorige Volgende

Reacties