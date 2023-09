Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo vergaat het de populaire pleegouders Paul en Kim uit Kopen Zonder Kijken in hun nieuwe huis

Pleegouders Paul en Kim uit Kopen Zonder Kijken raakten een half jaar geleden heel wat Nederlanders door met hun pleeggezin op zoek te gaan naar een nieuw huis. Na de uitzending stroomden de pleegouder-aanmeldingen bij Pleegzorg Nederland binnen. Vanwege dat moment zijn ze nu genomineerd voor de Televizier Ring Impact. Bij Humberto gaven ze een update over hun leven.

Paul en Kim zochten al zes jaar op eigen kracht naar een huis. Ze wilden een huis met eigen kamers voor hun drie pleegdochters, maar zonder succes. Daarom besloten ze mee te doen aan Kopen Zonder Kijken en dat werd dit voorjaar uitgezonden.

Veel pleegouder-interesse na Kopen Zonder Kijken

Na de uitzending van Kopen Zonder Kijken werden 300 informatiepakketten aangevraagd bij Pleegzorg Nederland, normaal zijn dat er 60 per week. Nadat Paul en Kim bij Eva Jinek aanschoven, werden er maar liefst 700 van die pakketten aangevraagd, zei Humberto Tan in de uitzending van gisteravond. Al die aandacht levert ze nu de nominatie op voor de televisieprijs met impact.

Het nieuwe huis waar Kim en Paul nu met hun pleegdochters wonen sinds Kopen Zonder Kijken, is van grote waarde, vertelt Kim aan Humberto. „Het heeft heel veel voor ze gedaan. Het is supermooi om te zien hoe ze zich daar hebben ontpopt en hoe ze de hele buurt op de kop zetten met alle andere buurkinderen. En dat ze met zijn allen echt genieten van wat daar in de straat te doen is.”

Nieuw huis brengt veel goeds

Ook brengt het nieuwe huis de pleegouders zelf veel goeds. „Door de meiden hebben we contact met de buren. Dat gaat allemaal heel gezellig. De meiden hebben het heel erg naar hun zin en genieten volop.”

Dat hun deelname aan Kopen Zonder Kijken uiteindelijk een prijsnominatie zou opleveren, hadden ze nooit verwacht, zeggen beiden. „Van tevoren zeiden we nog: ‘Ja dan moeten we wel met ons hoofd op televisie.’ Nou één aflevering, mensen zijn ons zo weer vergeten, dachten we. Dat we hier nu zitten, hadden we nooit verwacht.”

Steun in de rug voor pleegouders en kindjes

Ook de makelaar van Kopen Zonder Kijken, Alex van Keulen, is blij met de nominatie voor de prijs. „Ik ben zelf ook pleegouder. Voor mij is het meer een eerbetoon naar alle pleegouders in Nederland en een steun in de rug voor de kindjes die even niet meer thuis kunnen wonen.”

