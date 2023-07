Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Als je geen geld hebt, ga je toch meer werken?’

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. Wekelijks gaan we in gesprek met mensen uit alle hoeken van de samenleving. Want als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het oer-Hollandse gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 22-jarige Mikkie, die opgroeide in een gezin waar het qua geld goed ging, maar zelf graag werkt voor haar geld.

Naam: Mikkie

Leeftijd: 22

Beroep: student/stagiair

Woonsituatie: huurappartement met twee huisgenoten (500 euro inclusief)

Bruto maandsalaris: tot 2000 euro (bijbaan & stagevergoeding)

Hoe ben jij financieel opgevoed

„We hadden het goed thuis. We gingen relatief vaak op vakantie en mijn ouders wonen in een mooi huis aan zee. Er was genoeg, maar toch letten mijn ouders op onnodige kosten. We aten bijvoorbeeld altijd groenten die op dat moment in de aanbieding waren en we gingen niet naar de duurste supermarkt. Sinds ik op mezelf woon, besef ik steeds meer hoeveel geld je daardoor bespaart.

We gingen niet naar de duurste supermarkt.

Soms ga ik met vriendinnen eten en doen we samen boodschappen. Zij gaan dan naar de Albert Heijn omdat dat de dichtstbijzijnde supermarkt is, maar dan ben je heel duur uit. Zelf hou ik van koken, maar dan ga ik liever naar de Dirk of de Lidl.”

Kreeg je thuis zakgeld?

„Nee, ik heb nooit zakgeld gekregen. Mijn ouders hadden een spaarrekening voor mij, waar mijn opa ook geld op stortte. Kleding kreeg en krijg ik van mijn ouders. Toen ik op mijn 14e voor het eerst zelf ging werken, ging het geld dat ik verdiende voornamelijk naar diezelfde spaarrekening. Mijn ouders wilden niet dat ik te veel van mijn eigen geld uitgaf aan kleren. Twee keer per jaar ging ik shoppen met mijn moeder en dan mocht ik kleding uitkiezen. Eigenlijk doen we dat nu nog steeds, daar maken we dan een dagje uit van. Er is een soort limiet, ik denk zo rond de 300 euro. En als ik bijvoorbeeld ondergoed nodig heb, dan krijg ik dat.”

Hoe kijk jij zelf naar geld?

„Ik ben me bewust van mijn uitgaven en ik vind het lekker om geld te hebben. Mijn eerste baantje was in de ijssalon en sindsdien ben ik altijd in de horeca blijven werken. Nu heb ik vaak twee bijbaantjes, waardoor ik niet hoef te lenen. Momenteel loop ik fulltime stage, waardoor veel werken even iets lastiger is, maar in de zomer ga ik dat weer inhalen door extra aan de slag te gaan. Toen ik geen stage liep, werkte ik naast mijn studie vaak vier diensten per week. In vergelijking met vriendinnen heb ik daardoor relatief veel te besteden.

Naast mijn studie werkte ik vaak vier diensten per week.

Sommige vriendinnen hebben nooit geld, terwijl ze dan ook nog bij hun ouders wonen. Ik snap niet dat je dan maar één dag in de week werkt. Als je geen geld hebt, dan ga je toch meer werken? Zo zie ik het en ik vind het leuk om te werken.”

Vind je het belangrijk om een buffer achter de hand te hebben?

„Ja, nu ben ik nog jong en hoeft dat natuurlijk niet de grootste spaarpot te zijn, maar ik vind het fijn dat ik geen stress heb om geld. Nu is de buffer precies 10.000 euro, waarvan een gedeelte zelf gespaard is en een deel door mijn opa en ouders is gespaard.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn

„Nu zou dat lekker zijn, want dan zou ik zonder te werken al rondkomen en zou ik alles verder kunnen sparen. En natuurlijk zou ik dan meer leuke dingen kunnen doen. Ik hou van uitgaan en lekker terrassen en dat kost natuurlijk geld. Ik heb twee vriendinnengroepen, eentje die best zuinig doet en in de andere groep zitten meiden met rijke ouders. Die geven heel makkelijk geld uit. Zij kiezen de dure flessen wijn, cocktails. Daarvan denk ik soms wel, kan het niet wat minder?”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben

„Jawel, ik vind uiteten gaan bijvoorbeeld altijd bijzonder en daar kijk ik naar uit. Als je bakken met geld hebt, dan wordt dat normaal. Wij gingen bijvoorbeeld met het gezin vooral uiteten op momenten dat er iets te vieren was, dan blijft dat een speciaal moment.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen

„Ja, het is fijn om samen leuke dingen te doen. En samen op vakantie of op reis gaan kost geld. Maar als vriendinnen geen geld hebben, dan vind ik het niet erg om een keer een drankje te betalen, maar ik heb geen zin om een hele dag op het terras voor te schieten. Dan moeten zij maar meer werken.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Jawel, geld zorgt ervoor dat ik leuke dingen kan doen, maar bijvoorbeeld ook dat ik op mezelf kan wonen. Dat maakt gelukkig.”

