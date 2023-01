Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nieuwe slaaptrein naar Berlijn rijdt vanaf mei meerdere keren per week

Nederland heeft er vanaf 25 mei een nieuwe slaaptrein bij. De slaaptrein Brussel-Amsterdam-Berlijn van European Sleeper gaat dan drie keer per week rijden. Kaartjes zijn vanaf 20 februari te koop en een plekje in het ligrijtuig is te boeken vanaf 79 euro.

De trein bestaat uit één slaaprijtuig, acht ligrijtuigen en één zitrijtuig. De trein vertrekt op maandag, woensdag en vrijdag om 19.22 uur uit Brussel en de aankomst in Berlijn is om 6.48 uur. Wie geen probleem met zitten heeft, betaalt 49 euro en een plekje in het slaaprijtuig is verkrijgbaar vanaf 109 euro.

Dienstregeling en overstappen slaaptrein Berlijn

Na het vertrek uit Brussel wordt er gestopt op onder andere Antwerpen Centraal, Rotterdam Centraal, Amsterdam Centraal en Deventer. Na aankomst in Berlijn, is daar een aansluiting op de trein naar Praag, die vertrekt rond 7.15 uur. De volledige dienstregeling naar Berlijn:

Brussel Zuid – 19.22 uur

– 19.22 uur Antwerpen Centraal – 20.01 uur

– 20.01 uur Roosendaal – 20.44 uur

– 20.44 uur Rotterdam Centraal – 21.21 uur

– 21.21 uur Den Haag HS – 21.42 uur

– 21.42 uur Amsterdam Centraal – 22.34 uur

– 22.34 uur Amersfoort – 23.13 uur

– 23.13 uur Deventer – 23.49 uur

– 23.49 uur Bad Bentheim – 01.09 uur

– 01.09 uur Hannover Hbf – 02.56 uur

– 02.56 uur Berlijn Hbf – 06.48 uur

In 2024 wordt de dienstregeling naar verwachting uitgebreid richting Praag. Voor 2025 staat een tweede slaaptrein richting Zuid-Frankrijk op de planning, maar daarvoor moeten nog rijtuigen worden gekocht.

Ambitieus Nederlands initiatief

De trein is van de Nederlandse start-up European Sleeper. Het bedrijfje uit Utrecht haalde in 2022 binnen no-time 2,5 miljoen euro op om de lijn op te zetten. Opmerkelijk is dat het geld niet bij durfinvesteerders werd opgehaald, maar bij particulieren die een aandeel konden kopen. European Sleeper wilde aanvankelijk al in april gaan rijden, maar had moeite om aan voldoende rijtuigen voor de trein te komen.

De lijn start met gehuurde rijtuigen. Volgens het bedrijf is het comfort vergelijkbaar met dat van de Nightjet naar Oostenrijk. In de toekomst moet er eigen materieel komen. Dat is ook nodig voor de start van de tweede lijn in 2025 naar Zuid-Frankrijk en Barcelona. De eerste kaartjes worden vanaf 20 februari op de website van de start-up verkocht. Overigens wordt ook gewerkt aan aansluiting op de boekingssystemen van diverse nationale spoorwegmaatschappijen.