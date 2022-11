Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Forum voor Democratie vraagt nergens steun voor Renaissanceschool, geen interesse?

Forum voor Democratie (FVD) lanceerde deze zomer een plan voor eigen basisscholen. Een half jaar later heeft de partij nog nergens een aanvraag ingediend voor overheidsfinanciering. Is er gebrek aan belangstelling?

Dat Forum voor Democratie geen enkele aanvraag heeft ingediend, blijkt uit navraag van BNR. De omroep deed dat bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. Mogelijk heeft de partij onvoldoende ouders aan zich weten te binden.

FVD had het voornemen om in vijf plaatsen (Almere, Apeldoorn, Den Haag, Hoogeveen en Tilburg) een zogenaamde ‘Renaissanceschool’ op te richten. Op zo’n school moet les worden gegeven in overeenstemming met het gedachtegoed van de partij. De partij diende voor alle vijf gemeenten een voorstel in bij DUO, maar daarna heeft de overheidsdienst niks meer vernomen. De deadline voor het indienen van ouderverklaringen verstreek op 29 oktober. Nu de partij die niet heeft gehaald is de eerstvolgende kans op overheidssteun pas in 2025.

In Almere werd in september nog naar ouders gezocht die een verklaring wilden indienen. Bij het bericht werd gemeld dat een verklaring geen inschrijving betekende.



Om ons onderwijs gratis aan te kunnen bieden, zijn wij nog op zoek naar ouders uit Almere met kinderen van 2, 3 of 4 jaar oud (op 1 Nov 22) die een ouderverklaring in willen dienen! Helpt u mee? Het is geen inschrijving en geheel vrijblijvend!https://t.co/JarM3mrmyV pic.twitter.com/qZc89hWXhR — Renaissanceschool (@poRenaissance) September 7, 2022

Forum voor Democratie heeft handtekeningen ouders nodig

Mogelijk heeft de partij onvoldoende ouders achter het initiatief voor een Renaissanceschool kunnen scharen. Volgens regionale media is dit in Hoogeveen en Tilburg het geval. Het aantal vereiste steunbetuigingen hangt van de beoogde locatie af, maar gemiddeld zijn de handtekeningen van 75 ouders nodig. DUO kon niet bevestigen waarom Forum voor Democratie de aanvraag voor overheidsfinanciering niet heeft doorgezet. FVD en de Tocquevillestichting, waar de Renaissancescholen onder vallen, reageerden niet op herhaalde verzoeken om commentaar.

Strengere regels privéscholen

Onderwijsminister Dennis Wiersma schreef vrijdag aan de Tweede Kamer dat hij strengere regels voor privéscholen wil invoeren. Wiersma had al eerder aangegeven te willen kijken naar de regels voor het starten van een particuliere school: „Omdat het van belang is om ook bij deze scholen te kunnen ingrijpen als sprake is van zorgelijke signalen.” De regels voor het oprichten van een publieke school zijn in 2020 aangescherpt. De lat om een school te stichten is daarmee bewust hoger gelegd, aldus Wiersma. Het idee is om de regels voor privéscholen hiermee in lijn te brengen.