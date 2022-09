Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onno Hoes in WNL Op Zondag: ‘Rutte doet het uitstekend’

Kandidaat-partijvoorzitter van de VVD Onno Hoes schoof eerder vandaag in WNL Op Zondag. Hoewel premier Mark Rutte zowel uit linkse als rechtse hoek bakken kritiek over zich heen krijgt, prijst Hoes hem in de uitzending. Wel beoogt hij verandering binnen de partij: volgens Hoes zou het concept-regeerakkoord voortaan aan de leden moeten worden voorgelegd.

WNL Op Zondag is een rechts georiënteerd opinieprogramma met de focus op politiek, ondernemerschap, media en cultuur. Naast Hoes waren Joost Eerdmans, Lilian Marijnissen, Remco de Boer en Yoeri Albrecht te gast.

‘Rutte houdt in moeilijke tijd schip van staat overeind’

Presentator Rick Nieman legt Hoes de vraag voor wie Rutte uiteindelijk moet opvolgen. „Op dit moment doet Rutte het nog uitstekend”, vindt Hoes. „In deze moeilijke tijd weet hij toch maar het schip van de staat overeind te houden. Daar ben ik alleen maar trots op als VVD’er. Maar je moet natuurlijk zien richting de nieuwe verkiezingen: wat dan het moment is, hoe hij er zelf in zit, wat de omstandigheden zijn, welke mensen eromheen zitten. En dan gaan we een nieuwe afweging maken.”

Onno Hoes wil meer invloed van leden op concept-regeerakkoord

Er klinkt niet alleen kritiek van buitenaf, maar er is ook wrijving binnen de partij. Tijdens het VVD-congres van afgelopen juni was er een stemming over de stikstofplannen in plaats van alleen „bier en bitterballen” (aldus Nieman). Daar bleek dat een nipte meerderheid (51 procent) het plan te ver vindt gaan. Na afloop zei VVD-minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) dat ze het plan niet gaan aanpassen.

Zulke situaties zouden als het aan Hoes ligt in de toekomst voorkomen kunnen worden, door de plannen vooraf al te bespreken. „Ik vind dat je zo’n concept-regeerakkoord gewoon aan de leden moet voorleggen. Dat zou echt een verandering zijn bij de VVD.” Hoes haalt aan dat sommige partijen die traditie wél hebben. „De politici in Den Haag moeten de hete adem van de leden continu in de nek voelen”, stelt hij. „Ze moeten continu voelen wat er echt in het land aan de hand is. En dat verandert van dag tot dag.”

Nieman: „En dan zegt het congres: 51 procent tegen. Wat dan?” Hoes erkent dat zoiets lastig is. „Dat wordt dus spannend. Dan moet je misschien terug naar de onderhandelingstafel, om te kijken wat je kunt bereiken. Dat zal heel ingewikkeld worden.” Hoes vindt dat de politiek niet voor het gemak kiezen is. „Je moet de problemen ook opzoeken met elkaar.”

Half oktober nieuwe voorzitter bekend

Hoes is momenteel waarnemend partijvoorzitter en in de race voor het voorzitterschap van de VVD. Niet alle VVD’ers zijn daar blij mee: een deel maakt zich zorgen over zijn integriteit. Omdat Hoes voorzitter is van de Nederlandse Vereniging van Makelaars, zou hij met dubbele petten opzitten. Ook kwam hij in opspraak tijdens zijn rol als burgemeester van Maastricht. Er kwam onder andere naar buiten dat hij vertrouwelijke informatie met een date deelde. De integriteitscommissie van de VVD oordeelde afgelopen donderdag dat er geen onregelmatigheden bij zijn aanstelling als waarnemend partijvoorzitter zijn. Hoes laat in de aflevering weten dat er half oktober uitsluitsel komt over het voorzitterschap.

WNL Op Zondag is elke zondag om 10:00 uur te zien op NPO 1. Je kunt de aflevering van gisteravond terugkijken via NPO Start.