Reizigers balen steeds meer van treinstakingen, oproep om te stoppen

Het draagvlak onder reizigers voor de treinstakingen van personeel bij de Nederlandse Spoorwegen kalft af. Veel mensen balen er inmiddels van. Er klinkt een roep om met het staken te stoppen en dat gebeurt niet alleen door genoemde ov-gangers.

Vandaag rijdt er in ons land geen enkele NS-trein, op een enkele vanuit het buitenland na. Dinsdag en donderdag volgen er nog twee stakingsdagen, als vakbonden er met de Nederlandse Spoorwegen niet uitkomen. Het gaat daarbij om een beter cao en een vermindering van de werkdruk.

‘Is er niet wat te doen aan de treinstakingen?’

Dat er minder draagvlak en begrip voor de treinstakingen is, heeft directeur Freek Bos van reizigersvereniging Rover vandaag naar buiten gebracht. „We zien een toename in het aantal mensen dat zich bij ons meldt en vraagt of dit kan en mag, en wat eraan te doen is.”

Vandaag rijden er vanwege treinstakingen van NS-personeel dus geen treinen, uitgezonderd op het traject tussen Schiphol en Utrecht. Eerdere regionale stakingen ontregelden het treinverkeer ook al hevig. Door een staking in het midden van Nederland, met het belangrijke knooppunt Utrecht, reden ook nagenoeg geen treinen van de NS in het land.



Topje van de ijsberg

De afgelopen week hebben zich bij Rover tientallen mensen gemeld, zegt de directeur. „En dat is slechts het topje van de ijsberg, want lang niet iedereen meldt zich bij ons, aangezien zij ook wel weten dat wij er niets aan kunnen doen. Maar sommigen die zich melden willen gewoon hun irritatie even kwijt.”

Mensen vinden staken een goed recht, zegt Bos. „Maar sommigen hebben geen alternatief en moeten wel een noodzakelijke reis maken”, aldus de directeur. „Reizigers zeggen: een keer staken begrijpen we nog, maar hoe vaker het gebeurt, hoe meer irritatie er ontstaat richting de bonden en de NS als er toch weinig beweging komt.”

Rover zegt niet dat de vereniging niet achter een goede cao zou staan, zegt Bos. „Het is ook in het belang van de reizigers dat je tevreden werknemers hebt en betere prestaties worden geleverd. Maar we zeggen wel: je moet je achter de oren krabben als je gaat staken. Weet wat je doet en doe publieksvriendelijke acties.” Een idee is volgens hem bijvoorbeeld om een keer per uur sprinters te laten rijden. „Dan kunnen mensen nog wel op hun bestemming komen.”

Behalve met de treinstakingen, houdt Rover zich de laatste tijd ook veel bezig met te volle treinen.



🚊 Verwarring op Schiphol De treinstaking bij de Nederlandse Spoorwegen stelt heel wat internationale reizigers voor hoofdbrekens. Op luchthaven Schiphol krijgen de nog werkende NS-medewerkers veel vragen over de overgebleven opties om Nederland door te reizen. Taxichauffeurs doen ondertussen goede zaken. Bij de taxistandplaats van Schiphol staat continu een lange rij wachtende mensen.

Bereidheid om te staken nog zeer hoog

Waar reizigers balen, is de stakingsbereidheid onder personeel bij de NS „onveranderd hoog”. Dat stelt VVMC-bestuurder Wim Eilert. „Wij zijn daar uiteraard heel blij mee”, stelt hij. De vakbonden FNV, CNV en VVMC houden vandaag regionale acties in het westen en noordwesten van het land omdat overleg tussen deze bonden gisteren niet tot een doorbraak leidde. Volgens Eilert was er die dag meer sprake van „een verkenning” ten aanzien van een vernieuwd bod dat de NS eerder deze week deed. „Het was meer een verkenning dan onderhandelen. Maar morgen gaan we verder praten en dan hopen we echt te gaan onderhandelen. Kijken of we dan meters kunnen maken”, aldus de bestuurder.

Het gesprek zaterdag begint rond 10.30 uur, de locatie is nog niet bekend.



Minister: ‘Stop even met treinstakingen’

Minister Mark Harbers (Infrastructuur) roept vakbonden en NS op om weer om de tafel te gaan zitten en hun conflict op te lossen. „Zowel naar de NS als naar de vakbonden zeg ik: alsjeblieft ga nou eens een keer om de tafel zitten”, zei Harbers vandaag voorafgaan aan de ministerraad. Hij roept de vakbonden op tijdens onderhandelingen „het stakingsmiddel in de kast te laten” en vraagt de NS „er alles aan te doen om er uit te komen”.

Reizigers worden volgens de minister door de treinstakingen „in de steek gelaten”. De acties moeten wat hem betreft niet lang meer duren. „Ik houd mijn hart vast als dit nog lang doorgaat.” De NS valt niet onder Harbers, maar onder zijn staatssecretaris Vivianne Heijnen. Die is met koningin Máxima op bezoek in de Verenigde Staten, maar heeft volgens Harbers veelvuldig contact met de NS over deze kwestie.