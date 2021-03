Toenemende zorgen over toenemende drukte in vooral de korte treinen

Je hebt het misschien wel gemerkt als je met de trein reist. Het wordt steeds drukker. En dat is helemaal niet wenselijk, volgens deskundigen.

Het Outbreak Management Team (OMT) maakt zich zorgen over toenemende drukte in het openbaar vervoer. Met name in korte treinen zien de gezondheidsdeskundigen die het kabinet adviseren over de corona-aanpak een probleem ontstaan. „De afstand tot de medereizigers kan lang niet altijd in acht worden genomen”, signaleert het OMT dat inmiddels ook z’n eigen Wiki-pagina heeft. „Deze situatie is onwenselijk en contrasteert met de algemene boodschap om drukke plekken te vermijden.”



OMT:onwenselijk druk in treinen pic.twitter.com/opFEFLJ3Ea — NOS Teletekst (@Teletekst) March 9, 2021

Mondkapjes in treinen

Een woordvoerder van NS erkent dat het niet altijd mogelijk is om 1,5 meter afstand tot anderen te houden. „Daarom was het ov ook de eerste plek in Nederland waar mondkapjes verplicht werden.” Ook werd de elektronische fluit onder conducteurs een dingetje.

Volgens de woordvoerder ontstaat drukte vooral door incidenten. „Bijvoorbeeld als treinen uitvallen. Het is dan moeilijk om snel even de trein erachter langer te maken”, legt hij uit. „We plannen wel op zo’n manier dat er voldoende ruimte is.”

Momenteel rijdt NS met 90 procent van het normale aantal treinen, terwijl het aantal reizigers 25 tot 30 procent van het gebruikelijke aantal bedraagt. „Dat zijn er een stuk meer dan tijdens de eerste lockdown, toen lag het onder de 10 procent”, zegt de woordvoerder. Het algemene advies aan reizigers hetzelfde is als afgelopen voorjaar: maak alleen noodzakelijke reizen. „Wij kunnen niet controleren of een reis noodzakelijk is, dat moeten mensen zelf inschatten.”

App



Het is altijd behoorlijk druk in de trein. Druktemelders zijn altijd rood met 3 poppetjes, doe dr alstublieft wat aan en zet extra treinen in. Elke ochtend zitten we aan elkaar geplakt met dit Corona tijd. @NS_online pic.twitter.com/8nPyUQmlVE — Roman Kratochvil (@RomanKratochwil) March 2, 2021

Reizigers kunnen er verder voor kiezen hun reis vooraf aan te melden via de NS-app. Ze krijgen dan van de vervoerder een inschatting van de verwachte drukte op specifieke tijdstippen en trajecten.

Het OMT stelt in zijn laatste advies in het algemeen vast dat „de epidemiologische situatie nog steeds zeer zorgelijk” is en de prognoses „met onzekerheden omgeven”. Grote versoepelingen zijn nog niet verantwoord, vinden de deskundigen.