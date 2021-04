Portemonnee gevonden? Niet in alle steden wordt-ie netjes teruggebracht

Een portemonnee gevonden? Leidenaren blijken het vaakst op zoek te gaan naar de rechtmarige eigenaar. In Zoetermeer lijken ze een stuk minder eerlijk en houden de buit het liefst zelf, blijkt uit onderzoek.

Hoewel eerlijk volgens het spreekwoord het langst duurt, houdt niet elke Nederlander zich daaraan. De website Beslist.nl besloot te onderzoeken hoe waarheidlievend ons volk eigenlijk is en kwam erachter dat er regionaal nogal wat verschillen in zitten.

Vondst online melden

Enorm balen natuurlijk, wanneer je je beurs verliest. Extra fijn als iemand dan besluit online een oproepje te plaatsen wanneer je portemonnee gevonden is. Op verschillende online platforms kun je als vinder laten weten dat je de geldhouder hebt gevonden. Veel gemeenten in Nederland werken samen met deze platforms.

Tien weken lang keken de onderzoekers van Beslist waar mensen een portemonnee vonden en melding maakten. Daaruit blijkt dat je Leidenaren goed kunt vertrouwen als het om je portefeuille gaat. Inwoners van de Zuid-Hollandse stad hebben in de onderzoeksperiode maar liefst 31 portemonnees per 100.000 inwoners aangemeld.

In Groningen en Den Haag hebben ze ook graag een zuiver geweten, deze steden staan op nummer drie en vier. De verrassende nummer twee is de hoofdstad: in Amsterdam wordt vaak een poging gedaan om de portemonnee bij de rechtmatige eigenaar te krijgen.

Een portemonnee gevonden in Zoetermeer

Er zijn steden waar je een stuk zuiniger moet zijn op je geldbuidel. In Zoetermeer werd maar één portemonnee aangemeld. Of bijna niemand verliest zijn geldhouder, of ze zijn gewoon een stuk minder eerlijk en houden de vondst voor zichzelf.

Ben je je portemonnee kwijt, dan loont het dus om even te kijken op de websites waar je gevonden voorwerpen kunt aanmelden. Veel mensen eisen hun verloren portemonnee alleen niet op. Meer dan honderd beurzen die in Utrecht en Amsterdam vervreemd raakten van hun eigenaar, zijn nog steeds niet opgeëist.