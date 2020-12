NS haalt 49 trillende treinen van het spoor: ‘Ze zijn te afwijkend’

De NS heeft 49 treinen van het type DDZ, een dubbeldekker, uit de dienstregeling gehaald. Machinisten van de NS hebben melding gedaan van trillingen bij hogere snelheden.

De NS bracht het nieuws vanmorgen naar buiten. De vervoerder heeft in totaal zo’n 750 treinstellen in gebruik, 49 daarvan zijn deze DDZ-treinstellen.

Volgens een woordvoerder van de Nederlandse Spoorwegen is het op zichzelf normaal dat een trein wat trilt tijdens een rit. Maar volgens hem hebben machinisten duidelijk geconstateerd dat de trillingen „afwijkend” zijn ten opzichte van andere treinstellen.

Maatregel NS uit voorzorg

De treinstellen worden vervangen door ander materieel. De maatregel is voorlopig en uit voorzorg. Het besluit volgt op een eerste onderzoek naar de trillingen. Dat geeft onvoldoende duidelijkheid over de oorzaken ervan. De NS stelt nu een vervolgonderzoek in. Het is nog niet bekend wanneer dat zal zijn afgerond. Ook is niet bekend of de treinstellen weer terugkeren in de vloot en wanneer dat dan gebeurt.



Onderzoek moet antwoorden geven

Of de trillingen alleen opvallend zijn of dat deze ook gevaar opleveren, is niet bekend. De NS hoopt dat nader onderzoek daar antwoorden op geeft. De woordvoerder kon niet zeggen hoe lang de trillingen al voelbaar zijn in dit type trein. Wel zei hij dat de NS dit najaar meerdere meldingen kreeg van machinisten. De DDZ is gemaakt door het Duitse Talbot, dat later werd overgenomen door het Canadese Bombardier. Het bouwjaar is 1984 tot 1986. De 49 treinstellen zijn goed voor bijna 23.000 zitplaatsen en bijna 13.000 staplaatsen. Tussen 2012 en 2014 zijn de treinen gereviseerd en gemoderniseerd.



NS: Er zijn voldoende treinen

De NS verwacht voldoende treinen te hebben om de reizigers met het vervangende materieel te kunnen vervoeren. Dat lukt op dit moment goed omdat de NS wegens corona met een aangepaste dienstregeling rijdt, op 90 procent van de capaciteit. Mocht de NS op een later moment teruggaan naar een volledige dienstregeling, dan kan het vervoersbedrijf nog gebruik maken van reservecapaciteit, aldus de woordvoerder.

De fabrikant van de treinen is nog niet betrokken bij het onderzoek, aldus de zegsman. Wel heeft de NS het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op de hoogte gesteld van de situatie.

De NS heeft ook nog een ander type dubbeldekker in gebruik, de VIRM. Die rijdt gewoon.

