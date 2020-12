Het doet Marco Kroon pijn dat hij als potloodventer wordt gezien

Marco Kroon en z’n ‘moeilijke blaas’ en zijn geslachtsdeel dat wel of niet te zien was in zijn carnavalspak, waren de afgelopen maanden vaker in het nieuws dan menig politieke partij, afgezien van FVD dan, en ook vandaag is het weer raak. Het carnavalspak (een kikkerpak) dat op social media een eigen leven is gaan leiden (evenals zijn blaas), nam hij vandaag mee naar de rechtbank.



Waarom zoveel media voor een potloodventer "Marco Kroon" — Enigma (@Apie42128281) December 3, 2020



Een ongekuste kikker die proactief zijn kroonjuweel uithangt. — Willem Melssen (@WMelssen) November 25, 2019

Majoor Marco Kroon is „diep geraakt en zwaar beledigd om uitgemaakt te worden als potloodventer”. Dat zei de drager van de Militaire Willems-Orde vandaag in de militaire kamer van het gerechtshof in Arnhem. Daar dient zijn hoger beroep tegen een taakstraf en een voorwaardelijke boete die hij kreeg nadat hij was betrapt op wildplassen tijdens het carnaval in maart vorig jaar in Den Bosch.

Wildplassen Kroon

Kroon staat terecht voor wildplassen, het geven van een kopstoot aan een agent en schending van de eerbaarheid door zijn ontblote geslachtsdeel te tonen. Kroon begon de zitting bij het hof met het voorlezen van een persoonlijke verklaring. Die had hij op papier gezet „omdat ik emotioneel best aan mijn tax zit”.

„Ik vind dat ik ten onrechte ben veroordeeld voor mishandeling en schennispleging”, zei Kroon. Ook zei hij dat het hem spijt dat het zo is gelopen. „Ik betreur het voorval en de nasleep ten zeerste.”

Kroon, die tijdens de zitting regelmatig naar het toilet gaat, vindt dat hij deels de hand in eigen boezem moet steken. Of blaas: hij heeft tenslotte een blaasprobleem. „Ik was zeker geen voorbeeld. Ik reken zeker mezelf dingen aan. Ik had misschien nooit van huis moeten gaan, maar ik ben maar gewoon een mens. Met zwarte humor. En ik maak ook fouten.”



Schorsing 10 minuten. Marco #Kroon moet plassen. — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) December 3, 2020

Reputatie

„Het gebrek aan de voorbeeldfunctie die ik heb is al zwaar afgestraft door Defensie”, zei Kroon, die ruim een jaar geschorst werd en een melding kreeg in zijn personeelsdossier. „Mijn reputatie binnen en buiten Defensie is voor altijd geschaad. Ik had het zeker anders moeten doen. Ik zou willen dat ik het terug kan draaien, maar helaas gaat dat niet.”

Kroon ontkent dat hij tijdens zijn arrestatie een kopstoot gaf aan een agent. „Ik zou nooit een agent bewust aanraken. Die zie ik als een collega. Mijn sympathie en respect voor de politie is groot”, zei Kroon tegen de voorzitter van de militaire kamer. „Ik kan me niet voorstellen dat u de beweging uitlegt als kopstoot.”



Rechter citeert agente: “ Ik zag dat Marco Kroon zich omdraaide en met zijn piemel begon te zwaaien”. Kroon zegt dat dit een belediging is: “Ik ben geen potloodventer of zedendelinquent”. — René van Hoof (@renevanhoof) November 25, 2019

Dat hij te boek staat als potloodventer doet hem pijn. „Ik sta nu te boek als sex offender. Ik heb een code gebroken. Een zedendelict is in militaire kringen het allerlaagste wat er is. Ik kan dit niet accepteren. Ik ga hier kapot aan. Ik ga het huis ook niet meer uit, omdat ik me kapot schaam.”

Kikkerpak

Kroon heeft het kikkerpak dat hij tijdens het carnaval droeg, meegenomen naar het hof. Hij wil daarmee aantonen dat het niet mogelijk zou zijn dat de agente zijn geslachtsdeel kon zien.

