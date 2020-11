Eigenaar is auto 30 seconden na aankoop alweer kwijt

Van een nieuwe aankoop wil je het liefst zo lang mogelijk genieten. Als het even kan zetten we onze nieuwe schoenen met doos en al op een voetstuk, zodat we er nog even naar kunnen kijken. Een Engelse man heeft helaas niet zolang mogen genieten van z’n spiksplinternieuwe auto. Welgeteld 30 seconden had-ie z’n wagen in bezit voor hij ‘m kwijt was.

Hoe dat kan? De man was ‘vergeten’ z’n auto te verzekeren en ging na aankoop de weg op. Je raadt het al, dat ging niet helemaal van een leien dakje.

Bijna-aanrijding met nieuwe aankoop

De automobilist was achter het stuur van z’n nieuwe Renault gekropen en reed net weg, toen hij de macht over het stuur verloor. Daarbij reed hij bijna op een politieauto in. „Deze auto knalde bijna op onze wagen”, tweet de lokale politie van Northampton, waar het voorval plaatsvond.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

This vehicle almost has a head on with our motor. The driver then told officers he brought the car 30 seconds ago and for once this was actually true. Unfortunately took his chances not insuring it. And well you all know what happens next.. #Seized #s3812BRANDHAM pic.twitter.com/O5XF3oboGO — Northampton Hub Specials (@NNSpecials) November 18, 2020

„De automobilist vertelde dat hij de wagen 30 seconden ervoor had gekocht en dit bleek verrassend genoeg waar te zijn. Hij waagde zijn kans en had het voertuig niet verzekerd. En jullie weten allemaal wat er dan gebeurt… #inbeslaggenomen”, besluit de politie. In een onverzekerde auto rondrijden is strafbaar. Oók als je ‘m net gekocht hebt.

Busritje naar huis

Op Facebook spotten mensen met de automobilist. „Dat moet een record zijn! In 30 seconden je auto kwijt zijn…”, schrijft een Facebook-gebruiker. „Van een nieuwe auto naar geen auto in minder dan een minuut. Ik hoop dat-ie genoeg geld had voor een busritje naar huis”, schrijft een ander.

Volgens FoxNews is rijden zonder verzekering een van de meest voorkomende verkeersovertredingen: in oktober startte de lokale politie een veilig op weg-campagne, waarbij veelal automobilisten zonder verzekering tegen de lamp liepen/reden. In de eerste vier weken van de campagne werden 366 overtredingen geregistreerd in het gebied. Er werden 64 voertuigen in beslag genomen en 19 mensen gearresteerd.

Lees ook: Organisaties aangeklaagd om vulkaanuitbarsting met 22 doden