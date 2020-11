Drukke treinen: ‘Maak de eerste klas voor iedereen toegankelijk’

Een overvolle tweede klas, terwijl de eerste klas zo goed als uitgestorven is. Dat is niets nieuws. Maar in coronatijd is het wel gevaarlijk, want het zorgt voor onnodig risico op besmetting. Als het aan CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch wordt de eerste klas toegankelijk voor alle reizigers.

Op Twitter deelde de politicus vanmorgen een twee foto’s. Een van een overvolle tweede klas, waar reizigers naast elkaar staan met mondkapjes op (maar zonder afstand). Op de tweede foto is een lege eerste klas te zien, waar Amhaouch met een mondkapje in staat. „Zoek de verschillen”, schrijft hij erbij. „In coronatijd vragen we een beetje solidariteit. Maak de eerste klas toegankelijk voor tweede klasreizigers. Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen!”



Drukte in de trein

„Deze issue kwam al vaker op”, vertelt Amhaouch tegen Metro. „Die foto van mij heb ik gisterenmorgen in de trein gemaakt. Ik reis namelijk dagelijks vanuit Limburg naar Den Haag. Je ziet dat het in de spits in de eerste klas helemaal leeg is, terwijl het in de tweede klas vele malen drukker is. Dat moet anders.”

Als het aan Amhaouch ligt, worden de scheidslijnen tussen de klassen in de trein in coronatijd even vervaagd. „Gooi het open! Ga geen onderscheid maken en laat bijvoorbeeld studenten die naar school moeten gewoon in de eerste klas zitten. Dat kun je later altijd weer terugdraaien. We moeten elkaar helpen, juist nu.”

Appels en peren

Op Twitter merken enkelen op dat het een beetje appels met peren vergelijken is: de ene foto is immers gemaakt in een sprinter, terwijl Amhaouch op de andere foto in een intercity staat. Ook is het niet dezelfde trein, op hetzelfde moment. „Waar die andere foto precies is gemaakt, durf ik niet te zeggen. Maar het zijn allebei feiten. Die foto van mij was in de spits en die andere foto is ook een feitelijke constatering. En het is duidelijk in coronatijd, want iedereen draagt een mondkapje.”

„Ik stond vorige week in de tweede klas en het is gewoon druk. Veel drukker dan in de eerste klas. En logisch ook, je hoeft ook geen 100 procent dienstregeling te draaien nu. Dat kost ook een hoop geld, terwijl de eerste klas dan nog steeds leeg is. Als de eerste en de tweede klas voor een paar maanden mengen… wie weet komt er nog een goed gesprek uit.”

Amhaouch heeft vandaag in de Tweede Kamer een voorstel gedaan. De Staatsecretaris reageert daar morgen op.

‘Gaat te ver’

De NS ziet geen heil in het voorstel van Amhaouch. „Dit gaat ons wat ver”, vertelt woordvoerder Oscar van Elferen. We zien dat die drukte in de trein echt incidenteel is. Die foto’s zien we natuurlijk ook voorbijkomen en er zit inderdaad af en toe een drukke trein tussen. Als er een trein uitvalt bijvoorbeeld. Maar we zitten momenteel op 30 procent van het normale aantal reizigers en we rijden met 90 procent van de treinen. We hebben een enorme buffer om extra drukte op te vangen.”

Liever pakt de NS eventuele drukte in treinen op een andere manier aan: met preventie. „We hebben bijvoorbeeld afspraken met grote scholen en werkgevers om reizigers te spreiden. De spits zoals we die vroeger kenden, is eigenlijk al bijna helemaal afwezig. Van een echte spits kunnen we eigenlijk niet meer spreken. ”

