Hij zit in de winter van z’n leven en is inmiddels 90 lentes oud, maar is nog altijd een filmman in hart en nieren. Getuigen mag hij alleen niet.

De Amerikaanse filmmaker Clint Eastwood mag van de Franse rechtbank niet getuigen tijdens het proces tegen de man die vijf jaar geleden het vuur opende in een Thalys tussen Amsterdam en Parijs. De 90-jarige regisseur maakte een film over de verijdelde aanslag in de trein: The 15:17 to Paris.

Het proces tegen de Marokkaanse hoofdverdachte Ayoub El Khazzani begon eergisteren. Zijn advocaat had de rechtbank gevraagd Eastwood als getuige op te roepen. De advocaat wilde de scènes uit de film gebruiken voor een reconstructie. Eastwoods film is gebaseerd op een boek dat is geschreven door de drie Amerikaanse passagiers die de schutter overmeesterden. Door hun tussenkomst vielen er maar twee gewonden.

