Vrouw geeft 7.000 pond uit aan versiering: ‘Ik laat corona mijn kerst niet vergallen’

Gisteren bleek al dat vroeg de kerstversiering ophangen je gelukkiger maakt: het is alsof de Britse Joanne Smith met terugwerkende kracht naar ons geluisterd heeft. In januari is de ‘kerstgek’ al begonnen met de inkopen en ze is is nog lang niet klaar.

Smith houdt enorm veel van kerst en is niet van plan corona haar geliefde feest te laten bederven. Ieder jaar doet ze meer: meer decoraties, meer cadeautjes en meer festiviteiten. Dit jaar gaat ze nog een stapje verder: corona heeft ervoor gezorgd dat ze helemaal „over de top” gaat, vertelt ze aan Metro UK. Normaal gesproken is ze zo’n 3.000 pond per jaar kwijt aan decoraties, maar dit jaar heeft ze al 7.000 pond besteed aan het winterwonderland dat ze een huis noemt.

Veertien kerstbomen

Een levensgrote grinch, gigantische notenkrakers, twee gigantische Harrods-beren, een levensgrote kerstman, lichtjes, kerstballen en maar liefst veertien kerstbomen staan er in haar huis. „Dit jaar pak ik het wat groter aan, omdat het zo’n nare tijd is geweest. We hebben tien verschillende thema’s in ons huis, waaronder een Harrods-ruimte en een die zuurstokken als thema heeft – dat is ook de duurste.”

„Mijn zoon pakt zijn eigen slaapkamer aan, dat is prima. Alleen zal het niet mijn standaard halen”, lacht ze. Niet alleen ín het huis is het versierd, ook de tuin staat al vol met lichtjes, decoraties en opblaasbare kerstfiguren. „Ik wil iedereen in het dorp opvrolijken. Ik sta hier bekend om mijn kerstversieringen en ieder jaar staan er rijen mensen voor de deur om te zien wat ik ervan gemaakt heb. Het is heel fijn om iedereen op die manier te kunnen laten glimlachen. Ik vind het gewoon belangrijk dat iedereen van deze tijd van het jaar kan genieten, zéker omdat het zo’n verschrikkelijk jaar is geweest.”

Hele maand kersttrui aan

De inkopen begonnen dit jaar al in januari. De regel dat de versiering pas komt te hangen ná Halloween is er dit jaar ook bij ingeschoten. Haar man heeft zelfs een nieuwe garage moeten bouwen, zodat de vrouw daar al haar decoraties kwijt kan. „Mijn man hield niet zo van kerst toen we een relatie kregen, maar dat is nu wel veranderd. We dragen nu met het hele gezin de héle maand december kersttruien.”

Kosten noch moeite worden gespaard voor fantastische feestdagen. „Sommige spullen heb ik dit jaar uit Amerika geïmporteerd. De importkosten waren bijna hoger dan de spullen zelf!’, lacht ze. „Maar dat is het echt waard, want ze hebben daar spullen die je hier niet kan krijgen.” De afgelopen jaar heeft ze al zo’n 20.000 pond uitgegeven aan kerstspullen. Veel geld, maar volgens Smith is het het waard als ze daardoor een magische kerst kan beleven.

