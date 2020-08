Treinliefhebber? Je kunt nu rondlopen op de stof waar je normaliter op zit

Goed nieuws voor treinliefhebbers! Je kunt deze zomer rondlopen op de stof waarmee je doorgaans het hele land doorreist. Tijd voor een wandeling langs alle NS-stations?

De schoenen – hippe zomerse modellen – zijn gemaakt van treinstoelbekleding. Er waren wat intercity’s toe aan vervanging, en zo krijgt de stof een tweede leven. Van stoel naar schoen.

‘Kwaliteit zelfs na 20 jaar nog goed’

NS wil de materialen die ze niet meer gebruiken, zoveel mogelijk duurzaam verwerken tot grondstof of een heel nieuw product. De treinstoelbekleding wordt dus ge-upcycled naar onder meer zomerse espadrilles. NS zocht via Spoorlab, het innovatieplatform van de spoorsector, een oplossing voor de de 7500 vierkante meter treinstoelbekleding afkomstig uit de intercity’s. Zo kwamen ze terecht bij OML – Ontwerp Met Liefde. Maria Ibarra, ontwerpster van de schoenen, vindt zelf het Jules model het leukst.

„Die kan je eigenlijk overal dragen, omdat het meer een soort slipper is. Binnen, buiten, met een spijkerbroek of juist een jurkje. Het model met de hak (Cabi) is ook mooi, maar dat is eigenlijk meer een zomeritem”, vertelt ze. Ibarra is duurzaam modeontwerpster, en eigenlijk altijd op zoek naar mooie, duurzame stoffen. Zo kwam ze bij de NS terecht. „De stof is prachtig, het kan zelfs tegen water. De kwaliteit is ook nu, na 20 jaar in de trein te hebben gezeten, nog goed.”

De schoenen zijn handgemaakt, en dat is volgens Ibarra een heel proces: „We doen eerst een kwaliteitcontrole en wassen, drogen en strijken de stof dan. Daarna wordt het geknipt en gaan we het proces in van het vormgeven van de schoen. Je kunt bij ons ook de vorm van je voet doorgeven, zodat de schoen perfect past. Mijn doel is dat iedereen deze schoenen comfortabel kan dragen.”

Van tafelvoetbaltafels naar notitieboekjes en plantenbakken

De schoenen zijn niet het enige dat van NS-grondstoffen wordt gemaakt. Meerdere duurzame en creatieve ondernemers helpen de NS om zoveel mogelijk afval te upcycelen naar iets nieuws. Zo zijn er tafeltennis- en tafelvoetbaltafels van treinvloeren, bureaus van treinplafondplaten, notitieblokjes van reisinformatieborden en plantenbakken van prullenbakken. „De notitieblokjes en bladen zijn het meest populair, dat is wat laagdrempeliger. Maar in kantoren worden de stoelen, altijd met nieuwe stof, ook veel gebruikt”, vertelt Patricia Temme, programmamanager Duurzaam Ondernemen en Innovatie bij de NS.

De NS vindt duurzaam ondernemen en daarbij circulair ondernemen erg belangrijk. Circulair ondernemen betekent dat een bedrijf het gebruik van nieuwe grondstoffen zoveel mogelijk beperkt, en ‘oude’ grondstoffen hergebruikt.

„Ongeveer na twintig jaar, midden de levensduur van de trein, wordt de trein opgeknapt”, zegt Temme. „Dingen worden gerepareerd of vervangen, waaronder ook de stoffen. 99 procent daarvan wordt hergebruikt, het gaat dan of terug in de trein of het wordt iets anders. Alle dubbeldekkers worden op deze manier hergebruikt. We stellen hoge eisen aan de stoffen die we gebruiken, dus die zijn na twintig jaar ook nog van goede kwaliteit.” Treinen zijn dus niet alleen goed om mee te reizen!

