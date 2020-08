Ga je nu studeren? (Oud-)studenten geven tips die ze graag zelf hadden willen weten

De introductieweken voor aankomend studenten (10 augustus t/m 7 september) zijn dit jaar net even anders. Geen spellen op Janskerkhof in Utrecht en geen kroegentocht door de straten van Leiden. Nee, deze tradities maken door de huidige coronacrisis plaats voor digitale evenementen.

En dat is niet helemaal wat je van een introductieweek verwacht. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) luidden daarom samen de noodklok en roepen de Tweede Kamer en onderwijsinstellingen op om extra aandacht te besteden aan de begeleiding van eerstejaarsstudenten. Zij waarschuwen voor het uitvalpercentage van studenten dat in de eerste honderd dagen van hun studie stopt. Uit een onderzoeksrapport blijkt dat academische- en sociale integratie invloed hebben op het verlagen van het uitvalpercentage.

Verbinding met de stad

Studentenorganisaties vrezen alleen dat de coronacrisis deze uitvalpercentages wel eens zouden kunnen laten toenemen en uiten daarom hun ongerustheid. Freya Chiappino, voorzitter van LSVb, zegt hierover: „Geef aankomende studenten de mogelijkheid om te ontdekken wat er allemaal te doen is in de stad maar ook rondom de onderwijsinstelling. Dit helpt om de verbinding met de stad en de betrokkenheid bij het studeren te vergroten.”

Tips voor de aankomend student

Kortom: Ga je straks studeren en zou je nu introductieweken moeten hebben, dan is het wellicht net ietsje lastiger. Daarom helpen we je een beetje op weg en stelden we een aantal (oud-)studenten de vraag: Welke ultieme studententip had jij graag aan het begin van je studietijd willen krijgen? We zetten een aantal voor je op een rijtje:

„Voordat je een klap met geld uitgeeft aan dure boeken, check ook eens wat er allemaal online beschikbaar is. Destijds kocht ik aan het begin van mijn studententijd (dure) boeken die ik amper gebruikte en lagen ze te verstoffen in de kast. Websites als Stuvia bieden (goedkope) alternatieven.” – Leonie (25), studeerde Communicatie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Treinreizen: „Reis je met de trein? Maak dan zoveel mogelijk schoolopdrachten tijdens je reis. Dat scheelt je heel veel tijd. Geef daarnaast niet te snel op als je geen plekje kunt vinden. Vaak zijn voor- of achterin zitplaatsen.” – Suzan (26), studeerde Gebarentaal aan de Hogeschool Utrecht.

„Stages bieden kansen. Denk niet te laks over een makkelijke of ‘simpele’ stage. Nog steeds put ik heel veel werk uit mijn eerste stage.” – Bas (25), studeerde Commerciële Economie aan de Hogeschool van Amsterdam. Studentenbaan: „Studeren, je eigen kamertje hebben en dan ook nog eens leuke dingen willen doen is niet gratis helaas. Ik ben het afgelopen jaar bij een studentenvereniging gegaan en ben via twee clubgenoten bij Fonky Sales terecht gekomen. Naast een fijne financiële bijdrage kom je ook in een super sociale groep mensen terecht. – Willeke (20), studeert Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool Leiden.

„Studeren, je eigen kamertje hebben en dan ook nog eens leuke dingen willen doen is niet gratis helaas. Ik ben het afgelopen jaar bij een studentenvereniging gegaan en ben via twee clubgenoten bij Fonky Sales terecht gekomen. Naast een fijne financiële bijdrage kom je ook in een super sociale groep mensen terecht. – Willeke (20), studeert Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool Leiden. (Hoog)leraren: „Docenten op het hoger onderwijs zijn vaak gepassioneerde en geïnteresseerde hoogleraren. Ze weten veel en kunnen je zelfs na je studie nog bij van alles helpen. Houd ze te vriend!” – Tom (27), studeerde Rechten aan de Universiteit Leiden.

„Begin niet een dag van tevoren met leren voor tentamens. Ik spreek uit ervaring." – Josefien (26), studeerde Bedrijfskunde aan de Hogeschool van Amsterdam.

„Een studentenbijbaan bij Fonky Sales heeft er bij mij voor gezorgd dat ik mijn leventje in Utrecht heb opgebouwd. Ik heb veel leuke mensen leren kennen en vind het na 3,5 jaar nog steeds elke dag leuk om te gaan werken nu ik binnen het bedrijf kan doorgroeien." – Caroline (22), is een oud-student uit Utrecht.

„Pas op met plagiaat plegen of andere vormen van fraude. Op hogescholen en universiteiten is dit echt uit den boze"' – Een anonieme tip van een student Bedrijfskunde aan de Hogeschool Utrecht.

„Pas op met plagiaat plegen of andere vormen van fraude. Op hogescholen en universiteiten is dit echt uit den boze”’ – Een anonieme tip van een student Bedrijfskunde aan de Hogeschool Utrecht. Tosti’s: „Schaf als je op kamers gaat meteen een tosti-ijzer aan. Deze ga je heel veel gebruiken. En oja, vraag eerst even aan je moeder hoe je moet wassen voordat je zelf het initiatief neemt.” – Daan (23), studeert Fiscaal Recht aan De Hogeschool van Amsterdam.

