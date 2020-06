NS-topman: uitzicht op meer reizen met de trein

De president-directeur van de NS, Roger van Boxtel, verwacht dat het Outbreak Management Team (OMT) volgende week het advies zal geven dat er weer meer met de trein gereisd kan worden.

„We gaan die kant op”, zei hij maandag in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers. De topman ging in op hoe het ‘zijn’ NS vergaat, nu de coronacrisis toesloeg na het topjaar 2019. Aanleiding voor het radiogesprek was de film Missie NS van Catherine van Campen, die het NS zien van vóór de crisis laat zien en de worsteling achter de schermen om de reiziger tevreden te houden en op tijd te gaan rijden.

Vertrouwd met de trein

Van Boxtel: „Ik hoop echt dat we vanaf volgende week het signaal krijgen dat u weer vertrouwd met de trein kunt.” De volksgezondheid blijft volgens de president-directeur leidend, maar hij ziet steeds meer ruimte om te reizen. „Het aantal opnames van coronapatiënten blijft dalen. Het gaat de goede kant op.”

Tot nu toe werd opgeroepen om alleen voor noodzakelijke reizen op pad te gaan. Daarnaast is per 1 juni het dragen van een mondkapje in het ov verplicht.

Treinventilatie als in vliegtuigen

De NS trekt volgens Van Boxtel „alles uit de kast” om de reiziger veilig te vervoeren. „We installeren ventilatie in treinen die gelijk is aan die in vliegtuigen.” Ook roept hij bedrijven en reizigers op om de reeds genomen voorzorgsmaatregelen te blijven respecteren. „Houd afstand en mijd drukte.” Van Boxtel: „Ook bij de medewerkers is het devies: je rijdt veilig, of je rijdt niet.”

Rover pleitte vorige week al voor het opheffen van coronamaatregelen in het ov. De reizigersvereniging vindt dat het ov met stapsgewijze versoepelingen op een veilige manier terug moet naar normaal. Rover riep de overheid en vervoersbedrijven op om het openbaar vervoer in de daluren voor 40 procent gevuld te krijgen en het vermijden van de spits te stimuleren.

