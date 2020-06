Iedereen mag na 1 juli weer met de trein reizen, alle stoelen bezet

Nederlanders kunnen na 1 juli gewoon gebruikmaken van het openbaar vervoer. Elk stoeltje mag weer worden bezet.

De bezetting blijft dus niet op 40 procent van de capaciteit steken en mensen mogen ook voor niet-noodzakelijke reizen met de bus, tram of trein, melden ingewijden. Premier Mark Rutte gaat het besluit vanavond tijdens een persconferentie (19.00 uur) bekendmaken, maar zoals gebruikelijk lekken de meeste beslissingen al voor die persconferenties uit.

Vermijd drukte in de trein

Nederlanders wordt wel gevraagd de spits zo veel mogelijk mijden. Mogelijk worden openingstijden van bijvoorbeeld musea of lestijden van bepaalde onderwijsinstellingen daarop afgestemd. Volgens de NOS wordt het nieuwe devies: ‘Vermijd drukte en reis zoveel mogelijk buiten de spits’.

Studenten en scholieren mogen vanaf 1 juli tijdens die spits wel weer de trein pakken. Dat is op dit moment niet het geval, een besluit dat bij de studenten slecht viel.

Mondkapje op!

Mogelijk worden openingstijden van bijvoorbeeld musea of lestijden van bepaalde onderwijsinstellingen daarop afgestemd. Mondkapjes blijven voorlopig nog even verplicht in het openbaar vervoer evenals het zoveel mogelijk bewaren van 1,5 meter afstand tot medereizigers.

Voor touringcars en taxi’s worden ook versoepelingen verwacht. Meer daarover zal vanavond uit de mond van premier Rutte, die eerst nog in overleg moet met ov-bedrijven, duidelijk worden.

Het openbaar vervoer rijdt sinds begin juni weer volgens normale dienstregeling, omdat ook andere regels om het coronavirus te bestrijden werden versoepeld. Sindsdien is de bezetting steeds ruim onder de 40 procent gebleven.

Vanmorgen werd ook al bekend dat het kabinet vanaf 1 september supporters bij voetbalwedstrijden wil toelaten.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.