OV-medewerkers vrezen voor meer incidenten in trein, bus en tram

Werknemers in het openbaar vervoer zijn er allerminst gerust op, als de dienstregeling vanaf 1 juni weer volledig gaat starten en het aantal reizigers toeneemt. Bijna driekwart maakt zich zorgen over de sociale veiligheid.

Meer incidenten worden gevreesd, blijkt uit een enquête van CNV Vakmensen onder 314 werknemers in het openbaar vervoer. Per 1 juni gaat het ov weer volgens de normale dienstregeling rijden. Passagiers zijn dan verplicht een mondkapje te dragen.

„Buschauffeurs vragen zich bijvoorbeeld af of en hoe ze moeten reageren als passagiers instappen zonder mondkapje. Of als passagiers in een volle bus blijven staan. En wanneer is een bus precies vol? Moeten ze in dat geval doorrijden en passagiers bij de halte laten staan?”, vraagt CNV-bestuurder Hanane Chikhi zich af. „Tal van vragen, maar een chauffeur staat er op zo’n moment alleen voor en moet dan wel een beslissing nemen. Dat moet allemaal vóór 1 juni duidelijk zijn, om te voorkomen dat de chauffeur straks kop van Jut wordt.”

Chauffeur is geen politieagent

Chikhi: „Eén ding is voor ons duidelijk: de chauffeurs zijn geen politieagent. Veel zal afhangen van eigen verantwoordelijkheid van de reizigers. En daarnaast is voldoende ondersteuning nodig van boa’s en politie, die zonodig handhavend kunnen optreden.”

De uitkomsten uit de enquête laten zien dat het coronaprotocol voor het openbaar vervoer, dat vorige week werd gepresenteerd, nog verder concreet moet worden uitgewerkt. „Dat moet per bedrijf gebeuren”, zegt CNV-bestuurder Evert Jan van Mheen, die vanuit de vakbond betrokken is geweest bij de ontwikkeling van het protocol. „Uitgangspunt is dat de werknemers op een veilige manier hun werk moeten kunnen doen, waar mogelijk op voldoende afstand. In de enquête geeft slechts 26 procent aan dat ze voldoende mogelijkheden hebben om hun werk veilig te doen. Daar moeten we dus echt nog over in gesprek met de bedrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld over het schoonmaken van de cabine na het wisselen van diensten, de pauzelocaties die beter moeten worden ingericht op anderhalve meter afstand en voldoende schoonmaakdoekjes en reinigingsgel.”

Chauffeurs zien mondkapjes niet zitten

Uit de enquête blijkt ook dat ov-medewerkers – als het gaat om hun eigen veiligheid – het vooral belangrijk vinden dat ze zelf in een afgesloten cabine kunnen zitten en dat passagiers achterin instappen. Het zelf dragen van mondkapjes zien verreweg de meeste chauffeurs (80 procent) helemaal niet zitten. Van de Mheen: „We kunnen ons dat goed voorstellen. Zolang een chauffeur op minimaal anderhalve meter zijn werk kan doen, is het mondkapje ook helemaal niet nodig. Dat betekent dat chauffeurs ervoor kunnen kiezen om zonder mondkapje achter het stuur te zitten. Dat kan misschien vragen oproepen bij passagiers, die wel een mondkapje op moeten.”

Ook mogelijke passagiers zien het reizen met mondkapje per 1 juni niet allemaal zitten. De helft (48 procent) van de mensen die voor de coronacrisis gebruik maakten van het openbaar vervoer, is niet van plan met het ov te reizen zodra het dragen van mondkapjes verplicht is.

Plexiglas schermen

Zolang er in de bussen nog geen veilige werkplek is gecreëerd, zullen passagiers voorlopig nog achterin moeten instappen, zegt Van de Mheen. „Die afzetlinten en kettingen voor in de bus zijn natuurlijk een noodoplossing. Dat kan natuurlijk zo niet blijven. Je bent voorin de bus zo vier tot vijf plekken kwijt. En chauffeurs hebben ook een service-functie naar passagiers die iets willen vragen. Er wordt op dit moment volop geëxperimenteerd met plexiglas schermen, maar voor die officieel zijn goedgekeurd en overal geplaatst zijn we wel een tijdje verder.”

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.