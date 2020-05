Trends en innovaties in de auto-industrie

De auto-industrie is enorm aan het innoveren. Enerzijds is dit een logisch gevolg van het ontwikkelen van nieuwe technologie, anderzijds is innovatie opgelegd door overheden.

De meeste overheden hebben zich tot doel gesteld om in 2030 zoveel mogelijk vrij te zijn van CO²-uitstoot. Duurzame innovaties zijn dan ook de belangrijkste ontwikkelingen in de auto-industrie.

Het eascy principe

Het begrip eascy zal weinig mensen wat zeggen. Toch is dit begrip nu toegevoegd aan het vakjargon, want hier draait het het komende decennium om in de auto-industrie. Eascy staat voor Elektrisch, Autonoom, Shared, Connected en Yearly updated. Volgens deze vijf principes rijden wij in 2030 onze auto’s. Daarom een toelichting op deze principes.

Elektrisch

Het is duidelijk wat met dit principe wordt bedoeld. De ontwikkeling van elektrische auto’s is momenteel volop bezig. Alles is momenteel nog gericht op het zo snel mogelijk vervangen van de auto met uitlaat voor de elektrische auto. Maar wanneer dit straks voltooid is, zal de aandacht uitgaan naar andere punten van elektrisch rijden. De consument zal kritischer worden en een breder aanbod van elektrische auto’s in een bredere prijsklasse willen. Op dit punt zijn we al erg ver. Vrijwel alle automerken brengen elektrische auto’s op de markt en ook voor de kleinere portemonnee groeit het aanbod.

Een ander punt is de actieradius van elektrische auto’s. Om elektriciteit op te wekken, wordt niet alleen meer naar de accu gekeken. Er wordt druk geïnnoveerd met energieopwekkende autobanden, maar ook andere auto-onderdelen, zoals schokdempers en remmen. Tezamen met de accu moet dit in de toekomst leiden naar een grotere actieradius van de elektrische auto.

Autonoom

Op het gebied van autonoom rijden zijn er twee voorname ontwikkelingen te zien. Ten eerste de productie van auto’s. Steeds vaker komen hier geen mensenhanden meer aan te pas, maar wordt alles volautomatisch door robots uitgevoerd. Een tweede punt van autonomie zijn autonome auto’s. Dus auto’s die zonder menselijk ingrijpen van A naar B kunnen rijden. Er moet hier nog veel gebeuren. Niet alleen door de auto-industrie die hier al volop mee aan het testen is, ook de overheden. Hoe zit het bijvoorbeeld met een autonome auto en de autoverzekering? Wat als er toch schade ontstaat door een autonome auto, valt dit onder de autoverzekering? Vragen waar overheden nog amper over aan het nadenken zijn.

Shared

Het begrip shared komt al voor en gaat over autodelen. Mensen schaffen niet meer een eigen auto aan, maar een auto wordt gedeeld tussen verschillende gebruikers. Gebruikers besparen hier kosten mee en het milieu wordt veel minder belast. Zo hoeven er minder auto’s te worden geproduceerd en auto’s worden veel efficiënter ingezet.

Connected

Er zijn al diverse voorbeelden van Connected te zien en dit zal alleen maar verder uitgebreid worden. Doel is de communicatie tussen auto’s onderling, met de weg, informatiesystemen en met de buitenwereld. Voorbeelden hiervan zijn realtime file-informatie en interactieve multimediasystemen in de auto, zoals Skype. Bestuurders die veel op de weg zitten, verspillen hun tijd op de weg niet meer en rijden wordt ook veel veiliger.

Yearly updated

Yearly updated, oftewel jaarlijks bijgewerkt is iets dat voortvloeit uit de nieuwste technologie op het gebied van hardware en software. Het jaarlijks of misschien nog wel vaker bijwerken van hard- en software is essentieel om optimaal van alle bovenstaande punten te profiteren.

