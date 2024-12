Tanken nóg duurder geworden dit jaar, snelle prijsdaling niet verwacht

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tanken n贸g duurder geworden dit jaar, snelle prijsdaling niet verwacht

Tanken is dit jaar in Nederland nog duurder geworden en het ziet er niet naar uit dat dat het komende jaar snel gaat veranderen. Dat zegt marktdeskundige Paul van Selms van consumentencollectief UnitedConsumers. Volgens hem wordt de benzineprijs onder meer gestuwd door de oorlogen in Oekra茂ne en het Midden-Oosten.聽

鈥濾an beide conflicten verwacht ik niet dat deze snel ten einde komen鈥, stelt Van Selms.

Tanken

Met nog een paar dagen te gaan voor de jaarwisseling staat de landelijke adviesprijs voor een liter Euro95 dit weekend op 2,142 euro. Eind vorig jaar waren automobilisten 2,054 euro per liter kwijt. Dat komt neer op een prijsstijging van zo鈥檔 4 procent. Daarmee valt de toename mee, want in april was een liter Euro95 nog tijdelijk 11 procent duurder dan op oudjaarsdag 2023.

Voor diesel is het prijsverloop vergelijkbaar. De literprijs voor diesel was eind vorig jaar 1,870 euro en bereikte medio februari een hoogtepunt op 1,997 euro. Nu bedraagt de adviesprijs voor diesel 1,902 euro per liter. De adviesprijs wordt doorgaans alleen aan de snelweg gevraagd, elders kun je vaak goedkoper tanken.

Spanningen

Gedurende de eerste maanden van 2024 werd tanken met zowel benzine als diesel duurder door onder andere de spanningen in het Midden-Oosten, weet Van Selms. Deze spanningen bleven de markt volgens hem gedurende het jaar beheersen, in combinatie met de sterke dollar.

Die sterke dollar is het gevolg van de verkiezingsoverwinning van Donald Trump in de Verenigde Staten. Vaten olie worden afgerekend in dollars. 鈥濫n door de winst van Trump zal de dollar eerder sterker worden dan zwakker, waardoor olie duurder wordt鈥, aldus de deskundige. 鈥濫n dat werkt door in de prijs aan de pomp.鈥

Stabiel

Wie ging tanken de afgelopen maand, merkte het misschien al: de prijs was opvallend genoeg veel stabieler. 鈥濪at is best raar, in een wereld die zo instabiel is鈥, aldus Van Selms. Al liggen de prijzen volgens hem nog altijd buitengewoon hoog in vergelijking met het buitenland. 鈥濪e verschillen zijn schrijnend en ondanks de gedachte van 茅茅n Europa worden die niet kleiner. Nederland behoort gewoon tot een van de duurste landen als het om brandstof gaat.鈥

Dat laatste komt vooral door de relatief hoge belasting op brandstof. Tot 31 december 2025 heeft de overheid de accijns op benzine, diesel en ook lpg wel verlaagd om burgers tegemoet te komen in de hoge brandstofkosten. Daarnaast krijgt de brandstofaccijns ook in 2025 geen inflatiecorrectie. Daarom blijven de accijnstarieven volgend jaar hetzelfde als in 2023 en in 2024.

