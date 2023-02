Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op de beste stations van Nederland komt nooit een NS-trein

Koud, verlaten en inspiratieloos. Of juist sfeervol, pittoresk en met goede service? De meningen over treinstations lopen nogal uiteen, blijkt uit de jaarlijkse Stationsbelevingsmonitor. De drie best scorende stations bevinden zich in het uiterste zuiden van ons land. En hoewel NS het beheer voert, komt er nooit een trein van de Nederlandse Spoorwegen.

Treinreizigers zijn het meest tevreden over station Klimmen-Ransdaal. Dit station op de Zuid-Limburgse Heuvellandlijn krijgt een 8,3 als rapportcijfer. In die regio zijn ook nummers twee en drie te vinden. Station Lage Zwaluwe in Noord-Brabant krijgt van reizigers het laagste cijfer en de enige onvoldoende: een 5,2.

Station Klimmen-Ransdaal is authentiek en heeft lekkere frikandellen

Het best gewaardeerde station van Nederland is Klimmen-Ransdaal in Zuid-Limburg. Op de voet gevolgd door de stations van Schin op Geul en Valkenburg. Wat hebben die stations gemeen? Ze hebben rijke architectonische detaillering, liggen in een gebied vol natuur en zijn onderdeel van de Heuvellandlijn. Hoewel de gebouwen van NS zijn, rijdt concurrent Arriva op de lijn tussen Maastricht en Kerkrade.

Wat verder opvalt is dat de horeca op de drie beste stations van Nederland wordt uitgebaat door kleine ondernemers. Geen fabriekskroket van Smullers, gefrituurd door medewerkers die waarschijnlijk ook liever ergens anders zouden zijn, maar in het geval van Klimmen-Ransdaal een lokale in frikandellen gespecialiseerde friture. Volgens stationsmanager Ron Lenssen, die verantwoordelijk is voor 23 stations in de streek, een aanrader. „Ik ken zelfs mensen die met de trein hiernaartoe komen om alleen wat te eten.”

Station Klimmen-Ransdaal in Limburg Nummer 2: Station Schin op Geul Nummer 3: Station Valkenburg

Van de grote stations staat Rotterdam Centraal in de top 10. Met een 8,0 als rapportcijfer is het station op de zesde plaats geëindigd. Reizigers noemen het een helder, fijn en overzichtelijk station. Station Driebergen-Zeist, dat onlangs volledig is verbouwd, laat de grootste stijging zien van de afgelopen vijf jaar. In 2017 kreeg dit station een magere 5,2, in 2022 was dat een 7,8. Dat een grote verbouwing niet altijd tot aanzienlijk meer tevredenheid onder reizigers leidt, bewijst Utrecht Centraal. Het fors gemoderniseerde station kreeg in 2017 een 7,6 en in 2022 een 7,8. Een bescheiden verbetering.

Top 10 Stationsbelevingsmonitor 2022

Positie Station Provincie Cijfer 1 Klimmen-Ransdaal Limburg 8,3 2 Schin op Geul Limburg 8,2 3 Valkenburg Limburg 8,1 4 Mantgum Limburg 8,1 5 Oosterbeek Gelderland 8,0 6 Rotterdam Centraal Zuid-Holland 8,0 7 Gramsbergen Overijssel 8,0 8 Santpoort Zuid Noord-Holland 8,0 9 Feanwâlden Friesland 8,0 10 Houthem-St.Gerlach Limburg 8,0

De slechtst gewaardeerde stations van Nederland

Naast winnaars in de landelijke Stationbelevingsmonitor – die jaarlijks in opdracht van NS en ProRail gehouden wordt – zijn er ook verliezers. Die eer van minst gewaardeerde station van Nederland valt dit jaar wederom te beurt aan het station van Lage Zwaluwe. Een volgens reizigers „troosteloze hoop beton en ijzer” dat naast de A16 in Noord-Brabant ligt. Het scoort als enige station in ons land met een 5,2 zelfs een dikke onvoldoende. Treinreizigers omschrijven het als koud, kil en ongezellig. Er zijn geen voorzieningen in de buurt en op de perrons is geen mogelijkheid om beschut op de trein te wachten.

Flop 10 Stationsbelevingsmonitor 2022

Positie Station Provincie Cijfer 384 Uitgeest Noord-Holland 6,3 385 Blerick Limburg 6,3 386 Tegelen Limburg 6,2 387 Rilland-Bath Zeeland 6,1 388 Nieuwerkerk a/d IJssel Zuid-Holland 6,1 389 Rijswijk Zuid-Holland 6,1 390 Rotterdam Zuid Zuid-Holland 5,9 391 Nijmegen Dukenburg Gelderland 5,9 392 Den Helder Zuid Noord-Holland 5,7 393 Lage Zwaluwe Noord-Brabant 5,2

Benieuwd hoe ‘jouw’ station scoort? De scores van alle stations en toplijsten per provincie zijn in een PDF-bestand te bekijken.