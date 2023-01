Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vanaf vandaag inchecken met je bankpas: hier moet je op letten

Treinreizigers kunnen vanaf vandaag inchecken met hun bankpas of creditcard. Die mogelijkheid, met de naam OVpay, is door de Nederlandse Spoorwegen aangezet in heel het land. Goed nieuws voor iedereen die geen ov-chipkaart heeft en voor reizigers die liever een bankkaart gebruiken om voor hun treinreis te betalen.

De nieuwe mogelijkheid is vooral bedoeld om het treinreizen makkelijker te maken voor mensen die niet zo vaak met de trein gaan. Maar zij moeten wel goed opletten. Er kunnen namelijk meerdere dingen ‘misgaan’. Zo kan het zomaar zijn dat als je niet goed oplet, je meerdere keren voor één reis betaalt.

Hoe je dat voorkomt? Door vooral even onderstaande tips te lezen voordat je een treinreis maakt en met je bankpas of creditcard wil inchecken. Dan weet je zeker dat je niet voor verrassingen komt te staan.

1. Reis jij met korting of wil je gebruikmaken van een ov-fiets? Let dan hierop

De eerste tip is voor iedereen die met korting op zijn ov-chipkaart reist. Denk bijvoorbeeld aan het dalvoordeel-abonnement of het abonnement waarmee je in het weekend gratis de trein instapt.

Voor hen is het (nog) niet mogelijk om met hun bankpas in te checken. Althans, dat kan natuurlijk wel, maar dan maken ze geen gebruik van hun korting. Dat komt omdat de korting op de ov-chipkaart staat. Voor hen blijft voorlopig inchecken met een ov-chipkaart vereist. Ook het lenen van een ov-fiets kan niet met de bankpas.

2. Reizen in de eerste klas niet mogelijk met bankpas

Wil je de drukte ontvluchten, een comfortabelere stoel of heb jij een andere reden om in de eerste klas te reizen? Ook dan is het niet mogelijk om met je bankpas in te checken. Alleen reizigers die in de tweede klas willen reizen, kunnen terecht met de bankpas. De prijs van een reis met de bankpas is namelijk gelijk aan dat van de tweede klas tegen vol tarief.

3. Wil je je reis declareren? Dan kun je beter je ov-chipkaart gebruiken

Veel reizigers gebruiken de trein om van en naar hun werk te reizen. De meeste werkgevers vragen aan het eind van de maand een declaratieoverzicht, waarmee zij de kosten van de treinreizen verrekenen met je salaris.

Geldt dit ook voor jou? Dan doe je er goed aan om de bankpas tijdens het inchecken nog even in je portemonnee te houden. Het is namelijk (nog) niet mogelijk om een declaratieoverzicht te maken van de treinreizen die maakt door met je bankpas in te checken.

4. Haal je bankpas uit de portemonnee tijdens het inchecken

NS vraagt reizigers hun pasje uit de portemonnee te halen. Als er meerdere pasjes in de buurt van het poortje wordt gehouden, kan het zijn dat er meerdere keren wordt betaald voor dezelfde reis.

5. Onthoud met welke bankpas je hebt ingecheckt

Het klinkt nogal logisch, maar het is wel erg belangrijk. Want als je met een andere bankpas uitcheckt dan waarmee je bent ingecheckt, ben je in feite twee keer ingecheckt zonder uit te checken.

🚂 Wat gebeurt er als je vergeet uit te checken? Als je vergeet uit te checken, dan is de procedure vergelijkbaar met die van de huidige ov-chipkaart, schrijft RTL Nieuws. Op de website of de app van OVpay geef je door hoe je gereisd hebt en dat je bent vergeten uit te checken.

6. Liever met je mobiel betalen? Dat kan ook

Behalve met een bankpas of een creditcard die geschikt is voor contactloos betalen, kunnen reizigers ook Google Pay of Apple Pay inzetten via hun mobiel of smartwatch.

7. Let er op dat je (‘s nachts) genoeg geld op je rekening hebt staan

Met een bankpas betaal je achteraf voor een reis. ’s Nachts wordt het totaalbedrag van de reizen van die dag afgeschreven van de rekening. Maar wat nu als je niet genoeg geld op de bankrekening hebt staan?

Dan kom je op een ‘weiger-lijst’ te staan, aldus een woordvoerder van OVpay. „Je kunt pas weer reizen met het openbaar vervoer als je je rekening hebt aangevuld zodat het bedrag wel kan worden afgeschreven”, legt hij uit tegen RTL Nieuws.