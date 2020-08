Hoe corona de Nederlandse fietsenmarkt een flinke boost geeft

Denk je aan fietsen, dan denk je aan Nederland. Overal ter wereld is er grote belangstelling voor de Nederlandse fietsinfrastructuur. In veel landen die zwaar getroffen zijn door het virus is het een stuk moeilijker geworden om het openbaar vervoer te reizen, in sommige landen is het zelfs tijdelijk verboden.

Dit zorgt voor een sterk groeiende behoefte aan vervangend vervoer. Auto’s kunnen zorgen voor files en zijn schadelijk voor het milieu. Maar wat dan? Veel landen kijken daarom naar vervangend vervoer zoals fietsen.

Vergroening van het vervoer

Veel landen waren voor de wereldwijde pandemie al bezig om hun vervoersstructuur te vergroenen. Door corona is dit een stuk makkelijker geworden. Massa-vervoersmiddelen zoals bussen, treinen of trams zijn geen optie meer. Landen kijken daarom steeds meer naar fietsen als vervangend vervoermiddel.

Fietsinfrastructuur

Maar om dit te realiseren moet er in de meeste landen nog veel gebeuren. De fietsinfrastructuur moet goed op orde zijn. Makkelijker gezegd dan gedaan. Je hebt verkeerskundigen nodig die weten hoe je een infrastructuur aanlegt, de verkeersregels moeten in sommige scenario’s aangepast worden en daarnaast zijn er adviseurs nodig die helpen om een goed beleid samen te stellen.

De meeste landen hebben dit alles nog niet volledig op orde, maar sinds de coronauitbraak zijn landen er wel volop mee bezig. Zo worden sommige rijstroken voor auto’s of bussen omgebouwd tot fietsstroken en worden snelheidsregels voor automobielen ingevoerd. Alles om de fietser veilig te stellen.

Om dit alles goed te kunnen regelen kijken veel landen daarom naar Nederland, het toonaangevende land op het gebied van fietsen en fietsinfrastructuur. Niet alleen de regering, maar ook Nederlandse bedrijven staan hierdoor in het toppunt van belangstelling.

Slimme start-ups

Veel Nederlandse bedrijven worden gevraagd om hun expertise te gebruiken in het buitenland. Bedrijven zoals BikeMinded uit Rotterdam helpen Amerikaanse steden als Los Angeles met het aanleggen van een fietsnetwerk. Daarnaast zijn er slimme start-ups als Colored Asphalt die met een handige uitvinding – speciaal gekleurd asfalt dat veel langer op kleur blijft dan de geverfde fietspaden – veel bekijks trekt in buitenlandse kringen.

Groeiende vraag naar fietsen

Door de coronacrisis zorgt ervoor dat we een stuk minder met het openbaar vervoer zullen reizen. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst, wanneer corona op zijn retour zal zijn. Dit leidt tot een steeds maar groeiende vraag naar fietsen.

Elektrische fietsen

Niet alleen normale fietsen, maar ook elektrische fietsen doen het goed. In Nederland verkochten fietsenhandelaren vorig jaar een recordaantal van 420.000 elektrische fietsen. De verwachting is dat deze cijfers dit jaar alleen maar zullen stijgen.

Nu corona het reizen met de gebruikelijke vervoersmiddelen beperkt of tijdelijk heeft stopgezet, zien mensen hoe rustig, schoon en fijn het in de stad is zonder de gebruikelijke overvloed aan auto’s, bussen en taxi’s. Dit versterkt de vraag naar de elektrische fietsen enorm.

Ook de e-bike is erg in trek bij forensen. Wereldwijd zijn steden zijn vaak te heuvelachtig en de afstanden te groot voor een gewone fiets. Elektrische fietsen versnellen de reistijd en verkleinen de beperkingen en lasten die een normale fiets met zich mee brengt.

12GoBiking

Ook bij 12GoBiking is de groei niet onopgemerkt gegaan. Veel mensen voelen zich in deze tijden minder veilig in openbaar vervoer zoals bussen en treinen. Ongeveer 20 procent van de mensen die voor de corona-uitbraak met het openbaar vervoer naar het werk ging, wil het ov inruilen voor een ander vervoermiddel. Van hen kiest bijna een op de vijf voor de fiets. De mensen die voor de fiets kiezen moeten soms lange afstanden overbruggen, hiervoor is hun oude fiets dan niet meer geschikt. Vandaar dat het bedrijf een sterke toename in de vraag naar fietsen waarneemt.

Vooral de elektrische fiets is populair. Normale elektrische fietsen hebben gemiddeld een topsnelheid van 25 kilometer per uur. Bij een Speed Pedelec is dit zelfs 45 per uur.

Door corona is de fiets ook in buitenlandse steden enorm populair. Ook in andere landen is het moeilijk of onveilig om met het openbaar vervoer te reizen, waardoor het bedrijf ook veel buitenlandse aanvragen ontvangt.

(Dit artikel valt buiten de redactionele inhoud van Metro)

Lees ook: WOZ-waarde verlagen, hoe zit dat nou precies? En waarom?

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.