WOZ-waarde verlagen, hoe zit dat nou precies? En waarom?

Wil je je huis verkopen, maar is je WOZ-waarde te laag gesteld door de gemeente? Of juist te hoog en moet je hierdoor maandelijks veel opzijschuiven voor de gemeentelijke belastingen?

Na de beschikking heb je zes weken om een bezwaar te maken.Maar hoe moet dat nou eigenlijk?

Vaststelling WOZ-waarde

De vaststelling van de WOZ-waarde wordt gedaan door de gemeente. De waardepeildatum is altijd hetzelfde: 1 januari van het vorige jaar. De WOZ-beschikking van 2021 heeft dus als waardepeildatum 1 januari 2020.

De waardepeiling wordt gedaan aan de hand van een aantal factoren:

1. Het type woning

2. Het bouwjaar van de woning

3. De grootte van de woning

4. De inhoud van de woning

5. De ligging van de woning

6. De grondoppervlakte van het perceel

Verkeerd gepeilde WOZ-waarde

Maar wat voor nadelen zijn er dan verbonden aan een te hoge of juist te lage WOZ-waarde? Nou, wil je je huis verkopen, maar is de WOZ-waarde juist lager dan het zou moeten zijn, dan kun je minder vragen. Niet ideaal.

Als je WOZ-waarde hoger is gesteld dan het zou moeten zijn, dan betaal je dus meer aan de bovenstaande belastingen en heffingen.

De WOZ-waarde is ingevoerd zodat de overheid bepaalde belastingen kan heffen op basis van de WOZ-waarde van jouw huis. Er zijn drie verschillende instellingen die de WOZ-waarde als richtsnoer nemen voor de heffing van belastingen:

• De gemeente

• De Belastingdienst

• Het waterschap

Deze overheden heffen elk een aantal belastingen: onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing, forensenbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, successiewet en de watersysteemheffing.

Bezwaar indienen

Om dat tegen te gaan kun je een bezwaar indienen, maar hoe doe je dat nou precies?

Als je vindt dat de WOZ-waarde niet klopt kun je binnen zes weken na de beschikking nog bezwaar maken bij de gemeente.

Er zijn verschillende manieren waarop je bezwaar kunt maken. Telefonisch, of gewoon per brief. Voor het laatste heb je een standaardformulier nodig. Deze zijn te vinden bij de Consumentenbond.

Bij het beargumenteren van je bezwaar is het belangrijk dat je zo veel mogelijk feiten opnoemt: Geluids- of stankoverlast, onprettig straatbeeld of de staat van onderhoud. Voor veel basisgegevens over een pand kun je terecht bij een kadastrale kaart.

Andere woningen

Daarnaast kan het handig zijn om de WOZ-waarde van vergelijkbare woningen te checken. Is er daar een waardeverschil dat in jouw voordeel werkt, dan kun je dit natuurlijk vermelden.

Kijk daarnaast welke vergelijkingspanden de gemeente heeft gebruikt. Bekijk of de gemeente de juiste feiten heeft vermeld en of deze feiten de verschillen tussen jouw eigen huis en de vergelijkingspanden voldoende terugkomen in de WOZ-waarde. Als dit niet zo is, dan kun je dit zo specifiek mogelijk toelichten in je bezwaarschrift.

Ook kan je natuurlijk zelf een vergelijking maken met zelfgekozen panden. Niet de panden die de gemeente op het taxatieverslag heeft vermeld. Je kunt dan gelijk kiezen voor panden waarvan je vindt dat ze meer lijken op je eigen woning.

Als je een overzicht van de gerealiseerde verkoopprijzen van de woningen in en om je postcodegebied die de afgelopen jaren verkocht zijn weet te bemachtigen kun je hier je voordeel mee doen. Zoiets heet ook wel het ‘koopsommenoverzicht’. In het koopsommenoverzicht staat ook het adres, de verkoopdatum en meestal ook de oppervlakte. Dit kan ook erg nuttig zijn als vergelijkingsmateriaal.

Als de verkoop bijvoorbeeld 1 februari 2019 was en de waarde is tussen die datum en de peildatum gestegen, dan mag je die waardeverandering verrekenen in je vergelijking.

Taxatierapport

Misschien wel een van de belangrijkste punten: het meesturen van een taxatierapport. Hierdoor wordt je bezwaar een stuk sterker en gewichtiger. Zeker als het taxatierapport opgesteld is door een erkende taxateur.

Helaas is zo’n taxatierapport niet gratis. Meestal rond de 250 euro exclusief btw. Als de gemeente besluit om je WOZ-waarde te verlagen kun je een vergoeding ontvangen. Maar helaas is deze vergoeding niet altijd volledig kostendekkend.

Je kunt de taxateur ook vragen om zelf vergelijkingspanden te vinden en deze op te nemen in het verslag. Zeker als deze vergelijkingspanden meer lijken op jouw eigen woning dan de vergelijkingspanden die de gemeente heeft gebruikt.

Wie vraagt is koning

En als laatste tip: wie vraagt is koning. Dit wil zeggen: door de gemeente duidelijk te laten weten dat je gehoord wilt worden, kun je uitgenodigd worden voor een hoorzitting.

Daar kun je mondeling al je punten nog eens toelichten. Handig!

