Eerste wedstrijd (Go Ahead Eagles – De Graafschap) al verboden

Het Nederlandse voetbalseizoen moet nog beginnen, maar nu al heeft een burgemeester een competitiewedstrijd verboden: Go Ahead Eagles – De Graafschap.

Ron König, de burgemeester van Deventer, wil niet hebben dat Go Ahead Eagles en De Graafschap op zondag 6 september in zijn stad tegen elkaar spelen. Volgens König is het vanwege de beperkingen door de coronamaatregelen „te vroeg in het seizoen” voor een dergelijke risicowedstrijd. De streekderby leidde in het verleden weleens tot ongeregeldheden.

Minder supporters aanwezig en daardoor meer kans op confrontaties…… Tuurlijk doordat we niet in het uitvak mogen, rukken we massaal op richting Deventer om een rondje om het stadion te lopen. Bgm doet weer extra duit in "wedstrijd met spanning" zakje. #gaegra pic.twitter.com/1Kv9z3wG6I — Erwin Winterswijk (@ErwinWinterswyk) August 4, 2020

1600 fans bij Go Ahead Eagles welkom

Door de beperkende maatregelen, zoals de verplichting om onderling 1,5 meter afstand te houden, mogen er slechts 1600 fans De Adelaarshorst in Deventer in, in plaats van de gebruikelijke 10.000. Het stadion van Go Ahead ligt middenin een woonwijk. In maart 2018 ging het mis. De Graafschap won in Deventer toen met 0-4. Toen de spelers hun supporters bedankten, werden zij op het veld door fans van Go Ahead belaagd.

„We hebben geen idee hoe de supporters daar mee omgaan”, zegt König. „Ik wil eerst ervaring opdoen met deze nieuwe situatie. De enige risicowedstrijd van het seizoen meteen laten spelen is een te groot risico voor de openbare orde. Ik wil daarom dat we eerst ervaring opdoen met deze nieuwe situatie. We zijn dan beter voorbereid voor een wedstrijd als tegen De Graafschap.”

Al tijdens de tweede speelronde

De rivalen uit Deventer en Doetinchem zouden elkaar al tijdens de tweede speelronde van de Keuken Kampioen Divisie treffen. Go Ahead had de KNVB na inzage in het concept-speelprogramma gevraagd om de wedstrijd te verplaatsen naar later in het seizoen, maar volgens de voetbalbond was dat niet meer mogelijk.

Juist goed toch? Dit soort wedstrijden horen later in het seizoen plaats te vinden, waar hopelijk de adelaarshorst weer vol kan zitten! #gaegra https://t.co/SomtZNKd8v — Go Ahead Flitser🦅 (@goaheadflitser) August 4, 2020

De gemeente Deventer heeft de KNVB nu alsnog verzocht de wedstrijd later in het jaar in te plannen. Go Ahead Eagles begint het seizoen daardoor met twee uitwedstrijden: op 30 augustus tegen FC Dordrecht en twee weken later tegen SC Cambuur.

De Keukenkampioen-divisie trapt op 28 augustus af met Jong FC Utrecht – FC Eindhoven en Cambuur – NEC Nijmegen. De Eredivisie volgt wat later, op 12 september, met als eerste wedstrijd FC Utrecht – AZ.

