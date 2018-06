Massaprotesten tegen naamwijziging Macedonië

De Franse politiek is in rep en roep vanwege het optreden van de Franse rapper Médine in de Bataclan. Médine rapt over de islam, en critici verwijten hem fundamentalistisch te zijn. Veel politici vragen zich af of een dergelijk optreden nodig is op de plek waar in 2015 een bloedige aanslag werd gepleegd.

Met zijn omstreden teksten en afbeeldingen lijkt het erop dat hij iedereen tegen zich heeft. Zo zei de rechtse politicus Sébastien Meurant in de senaat: „Tot onze stomme verbazing en grote woede hebben wij gehoord dat de moslimextremistische rapper Médine in de Bataclan gaat optreden.” Premier Edouard Phillipe reageerde hierop door te stellen dat de vrijheid van meningsuiting een groot goed is. De rapper mag daarom gewoon optreden.

Ongenoegen