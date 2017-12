Toeristisch strand Bali overspoeld met plastic afval

Een Tibetaan heeft zichzelf op straat in brand gestoken. De man, die zijn leven als monnik doorbracht, is hierdoor overleden. Volgens de Tibetaanse regering in ballingschap was de zelfmoord een boodschap aan de regering in Peking om aandacht te vragen voor de slechte situatie van de Tibetanen in Tibet.

De zelfmoord gebeurde zaterdag op straat in Aba. Het is al de zesde Tibetaan die dit jaar op deze wijze zelfmoord pleegt. Sinds 2009 zijn er ongeveer 150 zelfverbrandingen geweest in Tibet. Een schreeuw om aandacht uit een voor veel Nederlanders vrijwel onbekende situatie. Is de situatie in Tibet in 2017 nog steeds zo erg dat er zes zelfmoorden nodig zijn om de aandacht op het land te vestigen?