Merkel verovert de harten van Duitse jongeren

Een beetje posters plakken, flyeren op de markt. De campagnes van de Duitse Bondsdagverkiezingen lijken niet heel anders te zijn dan de Nederlandse Tweedekamerverkiezingen: saai. Het campagneteam van Angela Merkel lijkt daar verandering in te brengen, met behoorlijk originele capriolen.

#fedidwgugl

De posters en flyers van Merkel en haar partij zien er al jaren hetzelfde uit. De partij doet het al jaren met dezelfde veilige, nietszeggende spreuken: ‘Voor een Duitsland waarin we graag en goed leven.’ Welke Duitser is het daar nou niet mee eens?

Deze verkiezingen was het de beurt aan het bekende Duitse reclamebureau Jung von Matt om de christendemocratische campagne vorm te geven. De reclamejongens gebruikten de kritiek op de saaie slogans van de partij en maakten daarmee van Merkel een cultfiguur die ook kiesbaar is voor jonge mensen. Van de veel te lange en saaie slogan ‘Für ein Deutschland in dem wir gut und gerne leben’ maakten ze een ontuitsprekelijke hashtag #fedidwgugl. Campagneleider en partijsecretaris Peter Tauber legde via Twitter gelijk uit hoe je die hashtag dan moet uitspreken:

Warenhuis

Inmiddels is er zelfs een warenhuis geopend, vernoemd naar de hashtag. Het #fedidwgugl-Haus staat midden in Berlijn en stuurt bezoekers door een ‘beleveniswereld’. Met allerlei hightech-snufjes loop je door het partijprogramma van de christendemocraten.

De reclamejongens maakten nog een indrukwekkend filmpje. In een supermarkt in Hamburg werden alle niet-Duitse producten weggehaald. En dat zorgde voor een heel apart beeld:

Eigenlijk lijkt Merkel al maanden zeker van haar overwinning. In haar campagne wordt ze gesteund door allerlei Bekende Duitsers. En net als al die Bekende Duitsers, heeft Merkel inmiddels haar eigen fanshop. Hier zijn ware aanhanger stickers, tasjes en mokken met de echte Merkel emoticon te koop: de Raute.