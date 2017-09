Longtumor bij man blijkt Playmobil-speelgoed

Engelse doktoren hadden slecht nieuws voor een patiënt. Ze dachten een bult in zijn longen te hebben gevonden en het zag er slecht uit. Het was een longtumor en er moest snel worden geopereerd.

Toen de doktoren begonnen met weghalen van het gezwel kwamen ze voor een wel heel grote verrassing te staan. In plaats van een kwaadaardig tumor vonden ze een stukje speelgoed, die de man in kwestie meer dan 40 jaar geleden per ongeluk had ingeslikt.

Het stukje speelgoed, een verkeerspion gemaakt door Playmobil in de jaren ‘70, had 40 jaar lang onopgemerkt in de rechterlong van de man gezeten. De bizarre vondst werd drie jaar geleden ontdekt door dokter Munavvar in het Royal Preston Hospital in het Verenigd Koninkrijk, zo meldt BMJ Case Report.

Verjaardagscadeau

De mannelijke patiënt, die inmiddels 50 jaar is, gaf toe dat hij gedurende zijn jeugd regelmatig speelde met Playmobil én deze ook wel eens inslikte. In 1974, voor zijn zevende verjaardag, kreeg de man een Playmobil-setje cadeau met daarin de verkeerspion, zo herinnert hij zich nog goed. Heel wat jaartjes later, en inmiddels een volgroeide veertiger, ging de man voor het eerst naar de dokter met de chronische hoestklachten waar hij al een tijdje last van had. Toen de ongeruste longpatiënt uiteindelijk terecht kwam bij dokter Munavvar, nam de medisch specialist al snel een grote bult waar in de rechterlong. Hierdoor dachten de doktoren dat er sprake was van een longtumor.

Nadat het stukje Playmobil-speelgoed uiteindelijk was ontdekt en verwijderd, had de man al snel geen last meer van zijn “chronische” hoestklachten. Een gebrek aan adem en een chronische hoest zijn tekenen van een vreemd object in de longen. De Engelsman zal dus voortaan wel even beter nadenken voor hij Playmobil-speelgoed inslikt.