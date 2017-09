Britse politie pakt verdachte aanslag metro Londen

De Britse politie heeft een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de aanslag in een Londense metro van gisteren. De achttienjarige man werd zaterdagochtend aangehouden in het havengebied van de stad Dover.

,,We hebben vanmorgen een belangrijke aanhouding verricht in ons onderzoek'', zei Neil Basu, nationaal coördinator van de afdeling antiterrorisme, in een verklaring. ,,Hoewel we tevreden zijn met de gemaakte vorderingen, gaat het onderzoek door en blijft het dreigingsniveau kritiek.''

Islamitische Staat

De 'doe-het-zelfbom' in een plastic tasje vatte vrijdag vlam in een volle metro bij het metrostation Parsons Green. Door de aanslag raakten 29 mensen gewond. Terreurbeweging Islamitische Staat (IS) eiste de aanslag op.

De verdachte was mogelijk van plan Engeland te verlaten op een veerboot, schrijft The Guardian. Terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) zou vaker mensen in en uit Engeland hebben gevoerd via Dover, waar de beveiliging in de haven en op schepen niet optimaal zou zijn.

Camera's

Ondanks de aanhouding zet de Britse politie de zoektocht naar meerdere daders voort. Momenteel bestuderen agenten de vele beveiligingscamera's die in en rond de Londense metro's en stations hangen. Ook zijn tientallen getuigen ondervraagd.

The Guardian meldt dat de bom naar verluidt spijkers en de stof acetonperoxide bevatte. Deze stof is relatief eenvoudig zelf te maken en zeer gevaarlijk, aangezien een minuscule beweging of warmte al voor een ontploffing kan zorgen. ,,Ik twijfel er niet aan dat de daders veel mensen wilden verwonden'', aldus Mark Rowley van de afdeling antiterrorisme van de politie.

Bescherming

Het metrostation is in de vroege zaterdagmorgen weer in gebruik genomen. Volgens de Britse omroep BBC zou de bom van eenzelfde constructie zijn geweest als die bij de aanslag in Manchester. Bij die aanslag in mei werden 22 mensen gedood.

De politie-inzet is dit weekeinde in heel Groot-Brittannië sterk verhoogd. Ook zijn militairen ingezet om instellingen en burgers te beschermen.