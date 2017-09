Veel amerikanen vinden Trump een instabiele pestkop

President Donald Trump mag zichzelf dan zien als een man met ontzettend veel vrienden, zijn populariteit in eigen land wordt er niet beter op. Volgens een recente poll van de populaire TV zender Fox News zijn veel Amerikanen helemaal done met president Donald Trump.

De poll wijst uit dat een boel van zijn landgenoten “The Donald” een instabiele pestkop vinden. Mensen die meededen aan het onderzoek werd gevraagd welke woorden zij het beste bij de huidige president vinden passen. Bij pestkop koos 39% van de deelnemers “extreem”, 14% vulde “erg” in en 20% ging voor “enigszins”. Slechts 27% van de respondenten, voornamelijk bestaande uit Fox News-kijkers, vond de president “totaal geen” pestkop. Andere woorden die regelmatig werden gebruikt om de 45ste president van de Verenigde Staten aan te duiden zijn onder andere “instabiel” en “oneerlijk”.

De poll wees ook uit dat een meerderheid van de respondenten hun president “totaal niet” presidentieel of meelevend vinden. Ondanks het negatieve beeld dat veel Amerikanen hebben, gelooft toch 58% procent van de Amerikanen die de poll heeft ingevuld dat Donald J. Trump tot aan het einde van zijn ambtstermijn (2020) president van de VS blijft.

Waarderingscijfers

Volgens hetzelfde Fox News heeft de voormalige New Yorkse vastgoedmagnaat en host van The Apprentice een waarderingscijfer (approval rating van eind augustus) van slechts 41%. Dat wil zeggen dat bijna 60% van de Amerikanen het niet eens is met het beleid van Trump en dit zelfs afkeurt.

Het is overigens vrij opvallend dat juist Fox News met deze polls komt. De rechtse nieuwszender was tijdens de verkiezingscampagne een van de grootste Trump-supporters, maar lijkt zich nu ook langzaam tegen de goudblonde leider te keren. Van je vrienden moet je het hebben.

De volledige Fox News-poll vind je hier.