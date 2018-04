'Groot en geraffineerd' wraakpornonetwerk ontdekt

Meer dan 30.000 naaktfoto's en video's verspreid door zeker 2.000 jongens als wraakporno zijn terug te vinden op een groot wraakpornonetwerk. Bij het materiaal staat vaak naam, woonplaats en een link naar bijvoorbeeld Facebook-, Snapchat- en Instagram-profielen.

Pokémon-kaarten

Daarnaast is er nog een grote chatroom, waar de foto's 'als Pokémon-kaarten' worden uitgewisseld, zo schrijft RTL Nieuws, dat op onderzoek ging in de duistere wereld van wraakporno. Het kwam terecht op een site die valt onder het Nieuw-Zeelandse Mega, waarop je alleen binnenkomt met een uitnodiging. Vervolgens moet je zelf ook materiaal uploaden en delen, wil je er lid van worden/blijven.

Wat ze gevonden hebben is materiaal dat gaat om zeker 400 verschillende meisjes, waarvan een groot deel minderjarig is of in ieder geval was tijdens het maken van de foto of video. De beelden zijn in veel gevallen door de meiden zelf gemaakt en vervolgens verspreid door hun inmiddels ex.

Verzoekjes

Het uitwisselen van materiaal verloopt op een bizarre wijze. Soms worden er als het ware verzoekjes ingediend. Dan wordt er een naam genoemd van een meisje in de hoop dat iemand materiaal van haar heeft. De eigenaar krijgt hiervoor dan in ruil zogenaamde 'original content' aangeboden. Dat gaat om wraakporno die nog niet verspreid is. Exclusieve content dus.

Soms wordt er zelfs geld geboden om bepaalde meisjes te hacken. Ook zijn er discussies over het eventueel afpersen van meisjes en hoe ze dit dan moeten aanpakken. Er wordt onder andere gesuggereerd om dit via een cryptocurrency te doen, die gemaakt is voor anonieme transacties.

Geraffineerd

„Ik heb nog nooit zo'n groot en geraffineerd netwerk gezien", vertelt Simone van der Hof, hoogleraar recht en digitale technologie. „Ik schrik van de omvang en de wijze waarop er heel systematisch wordt gewerkt."

In totaal is er 40 gigabite aan wraakporno te vinden in het netwerk. Bovendien wordt er nog dagelijks nieuw materiaal op de website geüpload. Wanneer meisjes niet herkenbaar genoeg in beeld zijn, wordt er als het ware een collage gemaakt door hun profielfoto van Facebook erbij te zetten, zodat het beeld als het ware alsnog volledig wordt.

Nicht en klasgenoten

Overigens is niet alles wraakporno van exen. Zo stelt een man toplessfoto's van de computer van zijn nicht te hebben gehaald. Een andere jongen werkte aan een methode om alles telefoons van de klas met zijn computer te verbinden.

