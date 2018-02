Man (18) opgepakt voor DDoS-aanval Belastingdienst

Grote, belangrijke internetsites platleggen? Een achttienjarige man uit het Brabantse Oosterhout is afgelopen donderdag opgepakt voor een DDoS-aanval waarmee de website van de Belastingdienst vorige week werd platgelegd. Ook wordt hij verdacht van aanvallen op internetsite Tweakers en provider Tweak. Volgens de politie zou hij ook in september de website van de bank bunq hebben platgelegd.

Andere aanvallen?

Het is nog niet duidelijk of de Oosterhouter ook verantwoordelijk is voor de recente DDoS-aanvallen op de ING Bank, de Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank, ASN Bank en DigiD. Onderzoek moet ook duidelijk maken of hij de sites in zijn eentje aanviel, of samen met anderen.

De computer van de man is in beslag genomen. Hij moet dinsdag voorkomen, de rechter-commissaris beslist dan of hij langer vast blijft zitten.

Volgens bunq gaat het om de scholier Jelle S. Bij een DDoS-aanval wordt een web-dienst bestookt met grote hoeveelheden dataverkeer, waardoor systemen overbelast raken. De veiligheid van de data, of in dit geval het geld, is niet in het geding. Door de anonimiteit van het internet is het zeer uitzonderlijk dat een verdachte gevonden wordt.

Straf

Destijds had bunq al gemeld dat de aanvaller was opgespoord, iemand die toen 'J.' werd genoemd. Deze J. meldde zichzelf en bood excuses aan. Bunq zag toen af van aangifte. „Dat zou kunnen leiden tot een jaar celstraf en zware boetes, wat zijn leven zou verwoesten. Dat vinden we een te zware straf voor een jeugdzonde. In plaats daarvan doet hij een week taakstraf bij Amnesty International'', zei bunq destijds. Het is niet duidelijk of het om één en dezelfde persoon gaat en of bunq alsnog aangifte heeft gedaan.

Een enorme impact

Bij een DDoS-aanval wordt een server bestookt met grote hoeveelheden dataverkeer. Daardoor wordt een website moeilijk bereikbaar. Voor een website heeft een DDoS-aanval een enorme impact. „We zijn een klein team van toegewijde mensen. Bij zo’n aanval is letterlijk het halve bedrijf dag en nacht in de weer om ervoor te zorgen dat gebruikers er zo min mogelijk van merken”, zegt Ali Niknam CEO en oprichter van bunq.

