Dierenpolitie redt 28 mishandelde honden uit auto

Met een vuurwerkbril de straat op voor schut? Aron van der Linden bewijst het tegendeel. Hij verloor op de ochtend van oudejaarsdag 1999, in Ridderkerk, een oog door een babyvuurpijl van een vriendje. Extra erg voor de toen 13-jarige was dat hij een lui oog had en de pijl juist zijn goede vernielde. Altijd had hij een vuurwerkbril gedragen, maar nu had hij zijn moeder gevraagd of hij zonder naar buiten mocht. Iedereen lachte hem namelijk uit, maar even later was hij zo goed als blind.

Niet stoer, wel veilig