Games zijn expres verslavend, hoe wordt dit gedaan?

De grootste gamebeurs ter wereld is momenteel bezig: de E3 in LA. De nieuwste ontwikkelingen en nieuwste spellen in de industrie worden gepresenteerd aan de liefhebbers. Maar hoe wordt een nieuwe game een succes? Door het zo verslavend mogelijk te maken. En daar zijn een paar trucs voor.

Opgeslokt

Bij nieuwe spellen weet je als gamer niet wat je kunt verwachten. Dit is de zogenaamde beslissingsfase waarin de gamer probeert uit te zoeken wat het spel inhoudt en of het aan zijn behoeftes voldoet. Game-ontwikkelaars willen die beslissingsfase zo kort mogelijk houden, ze proberen te vermijden dat een gamer op rationele gronden beslist om een spel wel of niet te spelen. Dit is belangrijk omdat gamers afhaken als ze al weten hoe het spel zal verlopen. Kortom: gamers moeten meteen door het spel worden opgeslokt.

Dit opslokken gebeurt door games in te laten spelen op competitiedrang en sociale interactie. Uit onderzoek is gebleken dat dit de ‘basisbehoeften’ zijn van gamers. Voor sommigen is het kletsen in de ‘chatroom’ belangrijker dan het daadwerkelijke spel. Daarnaast zijn er nog een paar trucs die game-ontwikkelaars inzetten om spellen extra verslavend te maken. Deze trucs spelen in op het individu. Denk hierbij aan het toevoegen van een positieve uitkomst of beloning waardoor de kans toeneemt dat de gamer doorgaat. Dit kan bijvoorbeeld fictief geld of extra wapens zijn.

Ervaringspunten

De gamer krijgt zo het gevoel dat hij steeds beter wordt in het spel, een gevoel dat versterkt wordt door het krijgen van ervaringspunten. Deze punten zijn in werkelijkheid echter gebaseerd op het feit hoe lang je het spel speelt en niet of je daadwerkelijk beter wordt. Hoe meer ervaringspunten, hoe meer mogelijkheden voor de gamer. Hij of zij wordt op deze manier competitiever en stijgt ook nog eens in aanzien bij andere spelers.

Maar wanneer zet je die beloning in als game-producer? Belangrijk is dat de gamer niet precies kan voorspellen wanneer hij of zij beloond wordt, waardoor de behoefte om lang door te gaan met spelen wordt aangewoekerd. Het inzetten van push-notificaties is ook een hulpmiddel om spelers weer in het spel te trekken als hij of zij even offline is.

Feedback

Daarnaast geven verslavende spellen veel feedback van de zogenaamde progressie die een speler maakt. Denk bijvoorbeeld aan uitgebreide statistieken die eigenlijk niks zeggen over hoe goed iemand is in een game. Een voorbeeld hiervan is hoelang de gamer het spel al heeft gespeeld, hij of zij ziet dit als een prestatie. Hoe meer feedback, hoe meer de gamer denkt dat hij of zij erop vooruit gaat.