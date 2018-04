It giet oan! Noord-Zuidlijn opent op 22 juli

Pasen staat niet alleen voor eitjes en een lekker ontbijt, maar ook voor de start van een gloednieuw festivalseizoen. Dit weekend kunnen de techno, house en Elektronische muziekliefhebbers los tijdens het DGTL-festival op het Amsterdamse NDSM-werf. Bij DGTL draait het vooral om steengoede muziek, artistieke stages met bijzondere creaties, maar daarnaast is het festival ook uniek op het gebied van duurzaamheid. De organisatie zet een gaaf festival neer en is ondertussen onder het genot van duizenden bezoekers bezig met de klimaatproblematiek. Hoe doen ze dat toch?

Genoeg signalen dat het niet goed gaat met de aarde

DGTL is een duurzaam festival en duurzaamheid is een belangrijk kernelement van het driedaagse festival. ,,Waarom we duurzaamheid zo hoog op de agenda hebben? Je kunt beter vragen waarom niet?,” zegt Jasper Goossen, één van de mannen van organisatie Apenkooi en initiatiefnemers van DGTL. ,,Mensen komen vooral om te feesten. Ze willen niet geconfronteerd worden met een duurzaamheidsprogramma. Maar feit is wel dat we tegenwoordig genoeg signalen krijgen dat het niet goed gaat met de aarde. Kijk naar de klimaatverandering en de plastic soep in de oceaan. ”

Foto: Dave van Dalen

Plastic op festivals blijft een problematisch dingetje. Wie een festival bezoekt wil vaak vooral genieten van de muziek en de gezelligheid en staat misschien niet stil bij de hoeveelheid afval die het feesten veroorzaakt. DGTL brengt hier verandering in en komt met een circulair zero-waste festival, want als je een gemiddeld festivalterrein bekijkt kun je niet om de hoeveelheid plastic bekers, borden en etensresten heen. ,,Alle overgebleven voedselresten, biologische afbreekbare wegwerpbordjes en bestek worden binnen 24 uur omgezet in compost", vertelt Goossen over hoe zij dit aanpakken. ,,Vervolgens wordt het verdeeld onder deelnemende stadsboeren die de compost gebruiken voor de teelt van producten. En die worden dan weer gebruikt als ingrediënten voor het vegetarische menu voor DGTL 2019!"

Foto: Dave van Dalen

Niet belerend

Bij DGTL willen ze allesbehalve belerend zijn. Bezoekers zijn er om te feesten, maar Goossen is van mening dat het wel mooi meegenomen is als mensen toch nog iets oppikken van duurzaamheid. ,,Als je een biertje bestelt krijg je hem bijvoorbeeld in een gerecyclede beker van vorig jaar. Zo'n beker moet dan wél gewoon lekker drinken. Je moet niet vinden dat het plastic vies smaakt.”

Foto: Dave van Dalen

Het vernieuwende concept zit ijzersterk in elkaar. DGTL komt met een circulair foodcourt waar alleen vegetarische maaltijden worden verkocht. Maar wat nou als ik zin heb in vlees? Voor die mensen heeft Goossen een simpele boodschap: ,,Mensen kunnen het hele jaar door vlees eten. Tijdens ons festival maken ze kennis met de vegetarische kroketten, burgers, gyros en andere lekkere en verse producten. Zo heb je eigenlijk niet eens door dat je vegetarisch eet.”

Urine gerecycled tot drinkbaar water

DGTL gaat heel ver in duurzaamheid: plastic dopjes worden omgezet naar ruwe olie en die worden direct gebruikt voor bijvoorbeeld de heaters. Zelfs de urine van de bezoekers wordt gerecycled tot drinkbaar water! Gadver? Nee, hoor. Op het NDSM-werf staat een groot apparaat die alle afvalstoffen er uit filtert. ,,DGTL is nog volop aan het experimenteren, maar het water voldoet aan alle eisen voor drinkbaar water. Het water mag nog niet gedronken worden door bezoekers, maar we slaan het op in grote vaten en stimuleren de techniek die het tot drinkwater kan produceren."

Uiteindelijk wil je bij een muziekfestival toch vooral lekker los gaan. Ook daar hoef je je tijdens DGTL niet druk over te maken. Op de line-up staan namen als Mano Le Tough, Speedy J, Tom Trago , Job Jobse en Hot Since 82. Muzikaal gezien zit het dus wel goed en met visuele spektakels en indrukwekkende kunstwerken zorgt het festival voor een extra dimensie.

Mocht je er aanstaande 30 maart en 1 april niet bij kunnen zijn? Wees dan niet getreurd: DGTL trekt de grens over en is deze zomer ook te vinden in Barcelona, Brazilië, Chili en Tel Aviv.

