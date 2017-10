Viagrapil & mensenhaar: size does matter bij Big Art

Groot, groter, grootst tijdens deze laag- drempelige expofair in De Zonnewijser aan de Herengracht.

Gemene deler?

Van een gigantische Viagrapil (nep) tot een installatie van menselijk haar (echt) en alles ertussenin: tijdens expofair Big Art passeert een allerhande aan kunstobjecten de revue met allemaal een gemene deler: dat ze heel erg groot zijn! Minimaal 1 bij 2 en anderhalf bij anderhalf, licht curator en ‘grote kunstwerkenscout’ Anne van der Zwaag toe. ,,Maar er zijn er ook bij van acht bij vier, het was echt wel even puzzelen hoe we alles het beste konden neerzetten, alles zit nu tot de nok toe vol!”

De Zonnewijser

Ze staat te midden van een aantal grote werken in de Zonnewijzer, het pand van MILLTEN aan de Herengracht en een herenhuis uit 1615 van 4000 m2 (,,lekker groot dus!”) dat vanaf donderdag tot en met zondag in het teken van groot staat. Zelf is ze 1.76 meter en heeft de bijna 70 kunstwerken in overleg met de galeries en kunstenaars uitgezocht. Criteria: diversiteit, past het bij de locatie en natuurlijk het allerbelangrijkste: is het groot?! Zo is er een grote miniatuurstad, een schilderij met grote tanden en kermispaarden waar je rustig even op mag en niet alleen als kind. ,,Juist ook als je groot bent.”

Haar

De installatie van mensenhaar van Beatrice Waanders roept verschillende reacties op. ,,Van te voren zeggen mensen: oh jakkes! Totdat ze er doorheen lopen en al die stroken van haren heel zacht aanvoelen.” De kunstenares heeft haren van mensen met compleet verschillende achtergronden gebruikt. ,,Allemaal uniek DNA en Nederland in het klein eigenlijk.” De Viagrapil is er ook eentje waar je niet omheen kan, lacht ze. De pil maakt onderdeel uit van het werk van een jonge Zwitserse kunstenaar die ze scoutte op de Rietveld Academie en staat voor ‘de behoefte aan seks’ in onze maatschappij.

Laagdrempelig

Overigens is de grote kunst niet alleen voor mensen met een grote portemonnee, zo verzekert ze. ,,Ik heb galeries die werk van 50.000 euro wilden exposeren, afgeraden om mee te doen. Ik wil heel graag een een laagdrempelige expofair neerzetten.” Laagste prijskaartje: 1000 euro. Daar heb je een tekening voor, ,,een hele grote, ja!”

Steeds groter

Of er ook een Small Art in het verschiet ligt? Een grote geheimzinnige lach verschijnt op haar gezicht. ,,Wie weet...” Big Art wordt in elk geval elk jaar weer groter en de curator droomt al even weg. Groot, groter grootst. ,,Misschien kunnen we over een paar jaar naar het Paleis op de Dam!”