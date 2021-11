Het Metro-panel: ‘Nederland doet genoeg om de opwarming van de aarde te beperken’

‘Nederland is met de verkeerde dingen bezig’

„Ik denk niet dat Nederland genoeg doet. In de eerste plaats moet je de kanttekening maken of het überhaupt wel lukt om de opwarming terug te dringen. Als je kijkt wat voor maatregelen daarvoor nodig zijn, is Nederland met de verkeerde dingen bezig. We zetten sterk in op zon, wind en biomassa, maar dat zet niet genoeg zoden aan de dijk. Je krijgt de CO 2 -uitstoot daar niet substantieel mee omlaag. We proberen ook van het gas af te gaan, maar dat zou op dit moment niet de hoogste prioriteit moeten hebben.

Nederland zou net als Frankrijk voorop moeten lopen met een pleidooi voor kerncentrales. Als je de CO 2 -uitstoot serieus wil verlagen, moeten er zo snel mogelijk meer kerncentrales komen. Nederlandse bewindslieden bewijzen af en toe lippendienst aan het atoom, maar het gaat erg traag. Ook op het vlak van bomen en bos doen we het slecht. Nederland heeft per hoofd van de bevolking zo’n beetje de minste bomen van Europa. Bomen zijn weliswaar geen definitieve oplossing voor het klimaatprobleem, maar ze kunnen de temperatuurstijging wel een tijdje beteugelen. Nederland zou veel actiever moeten zijn in het planten van bomen en in het voorkomen dat bomen worden gekapt.”

‘Paniek en alarmisme verspreid op klimaatconferenties’

„Nederland zou daarnaast meer moeten investeren in onderzoek en ontwikkeling, research & development. Op dit moment kunnen we het klimaatprobleem niet goed aanpakken omdat we niet de juiste technieken hebben. Slimme mensen bij universiteiten en bedrijven zouden meer gestimuleerd moeten worden om met innovaties te komen, zoals betere technieken om stroom op te slaan, veiliger kernenergie en manieren om CO 2 uit de lucht te halen. Als je CO 2 uit de lucht kan omzetten in brandstof, ben je op een verstandige manier bezig. Alleen kan dat nu nog niet met voldoende efficiëntie.

Overigens ben ik geen groot liefhebber van klimaatconferenties. Er wordt een hoop paniek en alarmisme verspreid. Dat leidt ertoe dat alles wordt gezet op die paar mogelijkheden die we nu hebben: zon, wind en biomassa. De kans is groot dat dit meer kapotmaakt dan ons lief is. Deskundigen op het gebied van energietransities constateren dat zoiets al gauw een eeuw duurt. Ik zou dus zeggen: haal de horizon naar achteren, houd rekening met de mogelijkheid dat de energietransitie weleens tot 2100 kan duren. Dan heb je opeens de ruimte, de tijd en het geld voor het ontwikkelen van nieuwe technieken.”